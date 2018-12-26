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要蔡政府立即撤換謝長廷　前資深外交官：若別國早撤職查辦、永不錄用

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▲台灣駐大阪辦事處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

▲已故台灣駐大阪辦事處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

政治中心／綜合報導

前駐大阪辦事處前處長蘇啓誠輕生一事，隨著遺孀發布聲明，外界將矛頭轉向駐日代表謝長廷。面對立法院成立調閱專案小組，要求回台專案報告，謝長廷僅以「瞭解」兩字回應。從事外交工作30多年的介文汲認為，蔡政府應立即撤換謝長廷，以他的做為若發生在其他國家，早就被撤職查辦，永不錄用。

介文汲說，身為大使就是代表國家，謝長廷先是對外說他看過蘇啓誠的遺書、並將原因歸咎於假消息，卻反被家屬打臉，這都表示謝長廷在公然撒謊，誠信大有問題。

此外謝長廷人在國外卻對國內政情說三道四，還請假回國為自己政黨助選，介文汲指出，這也違反了國際上大使只能代表國家，應對國內政治保持中立的應有立場，任何駐在國為避免捲入我國內爭，都不會願意與他共事的，「光以上面兩點，謝長廷留在東京已無法發生作用了。另謝長廷將不具外放資格的自己親信帶往東京任職，」

介文汲批評，謝長廷一再破壞國家文官體制，站在駐在國立場公然威脅自己國人，推動駐在國對台政策目標，搞不清楚是誰在付他的薪水，揚言控告國內批評者，創大使告人民的世界紀錄等等違法荒謬的亂行，也早該被撤職查辦了，「所以，我以我在外交部工作超過30年，派駐過5個國家7個城市的資歷及專業，呼籲蔡政府應立即撤換謝長廷，為已受重傷的外交部、對日外交、及國家在國際上的形象止血。」

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關鍵字：蘇啓誠,外交部,謝長廷,民進黨

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