別想已讀不回！國防部將透過Line、臉書發送教召令

▲教育召集、教召資料照。後備903旅16日舉行同心「廿四號演習」教育召集編成點閱典禮。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文在將官晉升典禮上，要求國軍必須「創新」；因此，針對後備軍人規避教召的問題，國防部已透過行政院官網預告，修訂「召集規則部分條文修正草案」，會透過網路資訊系統、手機、電子郵件、社群軟體等，多元通知方式，包括Line的通知，若已讀不回也會被視為送達教召令。對此，軍方表示，這些都是輔助的相關措施。

由於監察院的國防及情報委員會在7月時指出，近年來後備軍人透過出國的名義，來規避教育召集的現象非常普遍，另外也常有教育召集未到而涉法，移送地檢署的狀況發生。

根據統計數據，光是104年至106年的教育召集核免人數就高達7萬9951人，其中「因事出國」的人數就多達6萬1463人，佔全部核免人員比率7成以上。

監察院也指出，網路上有許多指導後備軍人如何規避教育召集令的方式，而要求國防部必須研擬相關作為。對此，國防部預告修訂「召集規則部分條文修正草案」，修正條文第6條、第23條、第31條及第39條，增訂「動員召集預告書、教育、勤務及點閱召集令得郵遞應召員戶籍地或其指定之通訊地址，動員、教育、勤務及點閱召集資訊並得輔以網路資訊系統、行動電話、電子郵件信箱及社群軟體等多元通知方式」。

這代表未來，後備指揮部除了傳統透過信件的方式通知外，也可以透過臉書、Line、手機、電子郵件等方式送達教召令；而且據指出，如果Line「已讀不回」，也可以被視為送達教召令。

對此軍方指出，修訂「召集規則部分條文修正草案」，主要是要隨資訊科技發展來進行調整，透過多元通知的方式來輔助。

▼總統蔡英文出席國軍將領晉任典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

