淚求蔡英文「不要再傷害我們」　余莓莓錄影哭崩拍桌

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

民進黨九合一大選慘敗，資深媒體人余莓莓於電視節目錄影時痛罵總統蔡英文，稱選後檢討依舊未得民心，而前教育部長葉俊榮放行管中閔任台大校長更是致命一擊，「你是不是嚇到昏頭了？」講到激動處更落淚拍桌，指蔡英文對一切都妥協，到底把民進黨、台灣當什麼？「妳旁邊那些人，我們犧牲享受，可是他們不要再享受我們的犧牲，可不可以？」

對於台大校長，余莓莓說，如果當初由立委管碧玲擔任教育部長，會發生今天這些事嗎？「蔡總統，請你告訴我們，為什麼當初要卡管碧玲？」之前蔡柯會台北市長柯文哲才說，管中閔案就認賠殺出，「有人說你那麼聽柯文哲的話，我不相信，我認為你不會這樣，但我告訴你，葉俊榮做的事情已經成功救援柯文哲。」

余莓莓表示，蔡英文如果一心想連任，現在卻走上最不堪的路，選擇妥協以為就沒事，「所有人都在編織一套話，圓妳繼續連任的夢」，但看民調卻不是這麼一回事，當初出來選總統是要挽求台灣主體性，不讓國民黨一黨獨大，而今如此，不斷的權謀、操作，又把民進黨、台灣價值當什麼？「那裡面有我們多少年的青春，妳為什麼要這樣對我們？」

余莓莓淚灑攝影棚，「我不知道妳有什麼歷史使命，可是我知道那個價值一點一滴在流失、理念一點一滴在背叛，對民進黨感情越深，對台灣主體性感情越深的人越受不了，你告訴我你的使命，妳可不可以不要再傷害我們？」引發討論。