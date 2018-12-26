離譜！來台越南團152人逃脫失蹤　僅持單程機票就放行入境

▲桃園機場旅客示意圖。（圖／記者季相儒攝）

記者蔡玟君／台北報導

越南旅遊團爆發史上最多人人境台灣後脫團落跑，台北市旅行商業同業公會26日表示，經調查此次入境的153人來台居然僅持有單程機票就能入境，相關單位並沒有確認是否為來回機票就放行，相當離譜，而最無辜接地旅行社，未來還需負擔75萬到120萬不等遣返費，對接地旅行社來說並不公平，盼公部門能坐下來討論，盡快有對應措施。

交通部觀光局25日證實，接地旅行社通報4個大型越南旅行團共153人以「觀宏專案」名義分別入境高雄，卻有152人失蹤脫逃，最後只僅剩下1位領隊。



台北市旅行商業同業公會顧問許高慶指出，此次落跑人數最多的集中在高雄，其中之後抵達的4團共128人均是23日至24日凌晨趁著導遊不備，於飯店落跑。根據飯店現場回報，由於人數眾多，當時飯店外即有許多小型客車前來接人，但由於當下並沒有做出任何違法事情，因此也無法阻攔他們離開，且當下時間已過凌晨12點，接地旅行社也無法持續盯人，這些漏洞都造成無力阻攔這些越南旅客離開，目前已通報觀光局、外交部領事事務局及內政部移民署。



▲台北市旅行商業同業公會顧問許高慶。（圖／記者蔡玟君攝）

許高慶表示，此次接待越南International Holidays Trading Travel 旅行社4團153人，均搭乘越捷航空入境，包括12月21日1團23人入境、12月23日3團共130人入境。其中第一團一出機場就被其他人接走，台灣導遊也無法阻擋，而之後3團於23日入境後，於24日凌晨自飯店落跑128人，最後4團總計落跑152人，其中包括3位領隊也落跑，最後僅剩下一名領隊。

▲觀光團示意圖。（圖／記者張一中攝）

許高慶強調，觀宏專案是中央南進政策之一，包括越南在內共6國，主要為獎勵旅遊，凡是符合資格，不需要財務證明就能申請，此次落跑的越南團疑似就是利用觀宏專案較為寬鬆的機會，只要花1萬元團費，就能入境台灣，合理懷疑是當地大型人蛇集團鑽此漏洞來台，瞄準機會就落跑，且由於機票、簽證均是越南當地組團社負責，加上4位領隊中有3位領隊也落跑，因此也懷疑是假領隊、組團社可能知情。

而最無辜的就是接地旅行社，許高慶指出，接地旅行社僅負責旅客落地後入境台灣至離境前這段期間的行程，但此次越南旅行團團客落跑，卻將負擔75萬到120萬不等遣返費，對旅行社來說並不公平，且接地旅行社會承接該越南團，也是因為該組團社為政府認可的102家合法名單之一，呼籲官方單位應檢討觀宏專案實行方式。