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史上最嚴重！越南團152人來台跑光光　學者揭「觀光政策大漏洞」

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▲▼ 高雄國際機場,小港機場,高雄小港機場（圖／本報資料照）

▲4團越南團自高雄小港機場入境逃脫，一共152人全跑光光。（圖／本報資料照）

記者賴文萱／台北報導

台灣爆發越南團有史以來最大脫團事件，有旅行社通報所接待的4團越南團153人中，152全數逃逸，最後僅剩下領隊1人。對此，城市大學觀光系助理教授李奇嶽也揭露政府推動觀光新南向，針對東南亞各國採取大開放政策產生的觀光漏洞。

什麼是觀宏專案？

自馬政府時代2015年11月1日起實施，試辦至2019年12月31日止，適用於印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國等6國人民，透過參加交通部觀光局指定的當地國旅行社團體旅遊或企業贊助之獎勵旅遊團（5人以上）申請電子簽證來台，原則發給單次入境、停留期限最長14天之停留簽證。團進團出，團員依照旅行團隨團抵、離境，凡脫團自行來台者將被拒絕入境。

▲越南機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲政府推動觀光新南向，針對東南亞各國採取大開放政策，但後續產生觀光漏洞。（圖／資料照／記者彭懷玉攝）

從史上最大旅行團逃脫看觀光發展與管理

觀宏簽證手續簡單，旅客不必附財力證明，先前只有零星脫逃，實施3年約150人，但是此次153人集體脫逃是目前台灣觀光史上最大的脫逃案件。

民進黨政府執政後對於觀宏專案的國外合作組團社資格審查放寬，簽證審查期縮短，提高南向國家包機來台獎勵金額，確實這二年有許多東南亞旅客入進台灣旅行，也補充了一些陸客市場消退的產值。逐步放寬的簽證制度帶來了快速成長的人數，也伴隨著觀光管理的問題。

李奇嶽表示，台灣的觀光要發展，要讓各國旅客方便來台觀光簽證制度一定要放寬，包含大陸來台的簽證也應該更寬鬆，這樣是有助觀光的發展的。日本與韓國對東南亞國家與大陸旅客的簽證制度也是走放寬的路線，入境日韓的東南亞旅客與大陸旅客也成長快速，所以開放免簽或放寬觀宏專案簽證方向是正確的。

▲▼陸客,陸客來台,陸客團,陸客旅遊,觀光團,觀光客。（圖／記者張一中攝）

▲李奇嶽認為，台灣觀光要發展，觀光簽證制度一定要放寬，但後續加強外籍旅客的管理與取締卻是刻不容緩的。（圖／記者張一中攝）

但是隨著快速開放與上升的旅客數字，一定會有負面的衝擊，例如非法滯留、非法打工、假觀光真賣淫也是時常登上社會新聞版面。這些就是屬於觀光管理的問題了。

另外，李奇嶽認為，旅行社是沒有能力管理的受害者，陸客來台簽證與觀宏專案簽證，其中台灣的地接旅行社，為了接團都要簽下保證責任，如果發生行方不明脫逃事件，大陸旅客脫逃一人旅行社罰款是10萬元，如果這團152人是大陸客，該旅行社處罰1520萬，應該關門大吉了。

而觀宏專案的規定是要負擔遣返費用，152人得單程機票也要5000元至8000元，也是上百萬的費用，對於旅行社而言實在是不公平條款，簽證核發旅行社是無能為力也不應負責的，這點實在有修正必要。也充分體現出政府不敢承擔管理責任，將旅遊業拉墊背的心態。

▲高雄六合夜市（圖/記者記者季相儒攝）

▲學者認為，台灣要走向觀光大國，不應走回簽證緊縮路線，但即刻需加強對外籍旅客的管理與取締。（圖／記者季相儒攝）

李奇嶽表示，這個案件是典型的人蛇集團有系統的計畫，日本韓國也都有發生過，甚至早年台灣人赴美也發生過，不應因噎廢食而走回簽證緊縮的路線，但是加強外籍旅客的管理與取締卻是刻不容緩的。

他說，情治系統對於國際人蛇集團的掌控，外事警察與移民署專勤大隊的人力物力都不足，若台灣要走向超級觀光大國的行列，現行的外事管理必須投入更多資源，對於逃脫旅客與查獲人蛇集團的罰則與的可以考慮提高，而非加諸在旅行業者身上。發展經濟是當務之急，加強管理是政府之責，兩件事應該分開來找一個平衡。

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關鍵字：越南團,觀光局,觀宏專案,李奇嶽

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