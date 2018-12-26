史上最大落跑團曝光／入住飯店1小時變裝　152人跑光僅剩領隊

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越南旅遊團爆發史上最多人人境台灣後脫團落跑！交通部觀光局證實，4個大型越南旅行團共153人以「觀宏專案」名義分別入境高雄，卻有152人失蹤脫逃，最後只僅剩下1位領隊。飯店監視器26日曝光，這些團員們大約6時許進入飯店，休息1小時後隨即換裝離開。

▲越南團152人來台跑光光。圖為團員聚集在飯店門口畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

台北市旅行商業同業公會顧問許高慶表示，此次153人均搭乘越捷航空入境，包括12月21日1團23人入境、12月23日3團共130人入境，其中第一團一出機場就被其他人接走，台灣導遊也無法阻擋，而之後3團於23日入境後，於24日凌晨自飯店落跑128人，最後4團總計落跑152人，其中包括3位領隊也落跑，最後僅剩下一名領隊。

台北市旅行商業同業公會26日表示，經調查此次入境的153人來台居然僅持有單程機票就能入境，相關單位並沒有確認是否為來回機票就放行，相當離譜，而最無辜接地旅行社。

針對此次大規模脫團事件，警方正調閱沿路監視器，加強查處失聯旅客及幕後集團。移民署也表示，目前已掌握失聯名冊、成立專案小組，另外，也將註銷尚未入境的79人簽證。

而其實「觀宏專案」是東南亞優質團旅客簽證便捷措施，為了促進印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國優質觀光團來台，自2015年11月1日起實施，試辦至2019年12月31日止，透過參加交通部觀光局指定的當地國旅行社團體旅遊或企業贊助之獎勵旅遊團（5人以上）申請電子簽證來台，原則發給單次入境、停留期限最長14天的停留簽證，但參加飛航郵輪團體旅遊者，則核發多次入境、停留期限最長14天停留簽證。

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