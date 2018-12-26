鐵砧山蔣公銅雕市長交接前夕遭移置　民眾質疑政治考量

▲大甲鐵砧山蔣公騎馬銅像移置，遭民眾質疑政治考量，但主管機關否認稱是誤解。（圖／台中市觀旅局提供）

記者李忠憲／台中報導

大甲鐵砧山「蔣公騎馬銅像」日前遭民眾發現被移置，由於正值台中市長交接前夕，因此引發網路討論，有人批評稱「讓他好好騎馬不好嗎？」國民黨籍議員李榮鴻表示，將要求主管機關移回原位。

台中市長就職典禮25日舉行，林佳龍將印信交接給盧秀燕，但有民眾發現，一直在大甲鐵砧山中正雕塑公園內的蔣公騎馬銅像，在24日遭管理單位移置，質疑又是政治操作，批評「讓他好好在上面騎馬不好嗎？」

▲大甲鐵砧山蔣公騎馬銅像在公園內已數十年。（圖／台中市觀旅局提供）

國民黨籍市議員李榮鴻對此表示，據他了解，蔣公銅雕已移往鄰近的國軍紀念公園，但軍人公墓屬陰，根本沒有遊客，將邀相關單位會勘要求移回原位。



台中市觀光旅遊局表示，蔣公銅雕並非移除，因為鐵砧山要進行改造計畫，需先施行基礎空間整理、步道規畫及排水設施等工程，以利設置休閒健身及共融式遊具，才會將他先遷移，現場其他藝術雕像也會一併規畫為一區，民眾恐有誤會。

▲蔣公騎馬銅像暫時移置到國軍紀念公園。（圖／民眾提供）

觀旅局表示，國軍紀念公園那邊有許多飛機等軍事設備，是軍事觀光區；蔣公銅像矗立在忠靈祠旁，一樣在鐵砧山，是依屬性整體規畫，絕對無政治立場，希望鐵砧山能與鰲峰山相呼應，成為海岸雙丘。