不斷更新／國民黨拿下基隆、台北、苗栗議會主控權

▲投票。（示意圖／本報資料照）
政治中心／綜合報導
全台各縣市議會25日舉行議員就職典禮，隨即選出下屆議長、副議長，各縣市當選名單如下：
六都議長、副議長當選名單：
台北市：議長陳錦祥（國民黨籍）、副議長葉林傳（國民黨籍）
新北市：議長蔣根煌（國民黨籍）、副議長未出爐
桃園市：議長邱奕勝（國民黨籍）、副議長李曉鐘（國民黨籍）
台中市：議長張清照（國民黨籍）、副議長未出爐未出爐
台南市：議長未出爐、副議長未出爐
高雄市：議長許崑源（國民黨籍）、副議長陸淑美（國民黨籍）
各縣市議長、副議長當選名單：
基隆市：議長蔡旺璉（國民黨籍）、副議長林沛祥（國民黨籍）
新竹縣：議長未出爐、副議長未出爐
新竹市：議長未出爐、副議長未出爐
苗栗縣：議長鍾東錦（國民黨籍）、副議長李文斌（國民黨籍）
彰化縣：議長未出爐、副議長未出爐
南投縣：議長未出爐、副議長未出爐
雲林縣：議長沈宗隆（國民黨籍）、副議長未出爐
嘉義市：議長莊豐安（無黨籍）、副議長蘇澤峰（無黨籍）
嘉義縣：議長張明達（民進黨籍）、副議長未出爐
屏東縣：議長周典論（國民黨籍）、副議長盧文瑞（國民黨籍）
宜蘭縣：議長張建榮（國民黨籍）、副議長未出爐
花蓮縣：議長未出爐、副議長未出爐
台東縣：議長吳秀華（國民黨籍）、副議長林琮翰（國民黨籍）
澎湖縣：議長未出爐、副議長未出爐
金門縣：議長未出爐、副議長未出爐
連江縣：議長張永江（國民黨籍）、副議長周瑞國（國民黨籍）