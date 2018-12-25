不斷更新／國民黨拿下基隆、台北、苗栗議會主控權

台北市議會25日舉辦就職典禮，同時也要選出議長及副議長，國民黨分別推派陳錦祥及葉林傳，民進黨則是推出劉耀仁、林世宗參選。最後結果出爐，議長部分陳錦祥獲33票、劉耀仁23票，國民黨籍陳錦祥過半拿下議長寶座，副議長則由葉林傳拿下。