被爆與郝曖昧…游淑慧：別怕跟我吃飯　貼羅智強173字暖心簡訊





▲游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）

政治中心／綜合報導

國民黨副主席、前台北市長郝龍斌26日遭週刊踢爆，與前幕僚、甫當選台北市議員的游淑慧關係緊密。游淑慧立刻出面回應，強調兩人情同父女，無不可告人之事，隨後在臉書影片上編輯紀錄，感謝台北市新科議員羅智強傳的提醒訊息，也呼籲「想安慰我的，記得千萬不要從此怕跟淑慧吃飯喔！」

游淑慧26日受訪時表示，郝龍斌就像他爸爸一樣存在，週刊的報導都是片面自己的解讀，郝龍斌把她放在SOGO人潮人往的地方，「不是把我放在暗巷裡面耶，我下車去買東西，他在那邊讓我下車，那不是一個沒有人的地方，不是一個見不得人的地方，那是一個公開場合，中央黨部前面也是人來人往的地方，我沒有任何遮掩」。

▲郝龍斌。（圖／記者葉南洲攝）

郝龍斌得知後的反應？游淑慧說，「他的反應有點好笑，昨天媒體打給他，我跟他報告這件事，他的第一個反應是，拜託我都幾歲了，你是我女兒耶，這就是我們的反應」；她接著解釋，如果面對一男一女一定要影射男女關係的話，「我覺得很可憐」。

原本游淑慧在臉書上開直播澄清誹聞，結束訪問後，又在該直播影片上編輯訊息，感謝羅智強傳來的提醒簡訊。游淑慧轉述羅智強的簡訊內容「群眾的心態，是寧信其有，這次風波恐不會小，妳一定要沉著小心、保持冷靜。因為最難的，不是外界對妳的不相信，而是自己心中的那一份氣憤。妳要先克服自己心中的生氣。當然，我不是當事人，可以説的雲淡風輕，勸妳冷靜，我可以理解，妳的心情，畢竟，我也曾被抹黑是『頂新門神』，那時的我，也不太『冷靜』！加油！保重！還是要説一句，不管別人怎麼説，我相信妳和郝市長！」

游淑慧除了感謝羅智強之外，也謝謝國民黨北市議員鍾沛君、應曉薇、戴錫欽，並且呼籲「想安慰我的，記得千萬不要從此怕跟淑慧吃飯喔！」自己則會坦蕩迎戰。