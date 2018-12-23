「吃牢飯也要為蘇啓誠申冤」　羅智強：謝長廷要告我？來吧！





▲羅智強。（圖／記者吳銘峯攝）

政治中心／綜合報導

已故駐大阪辦事處長蘇啓誠遺孀日前發出聲明，強調丈夫是完成上級交代的檢討報書後，「不想受到羞辱」，以死明志。台北市議員當選人羅智強對此痛批駐日代表謝長廷，卻反遭對方提告，所以23日在臉書上回擊，「就算吃牢飯，我也要為蘇處長申冤」。

羅智強23日在臉書上提到，蘇啓誠往生後，他就接到許多外交界的人士悲憤的來訊，「希望我用我的筆，為一生懸命、為國努力的蘇啓誠處長申冤，更為中華民國的外交官們發出正義怒吼！因為，民進黨上台後，種種踐踏外交體制，打撃外交士氣的作為，罄竹難書。而逼死蘇啓誠，更是惡中之惡！」

羅智強說，「所以，我説是民進黨和謝長廷推諉卸責給大阪處，逼死了蘇啓誠，謝長廷要告我？來吧！就算北檢因此將我起訴，最後遭到判刑我也不怕！就算吃牢飯，我也要為蘇處長申冤，為外交官們抱不平！」網友則大讚羅智強「謝謝你。辛苦了」、「感謝勇敢的智強，也請注意自身安全」、「加油！」





▲謝長廷反擊外界質疑，揚言告羅智強。（圖／翻攝謝長廷臉書）

關於羅智強和謝長廷之間的糾紛，是因為蘇啓誠遺孀透過《東森新聞》聲明，丈夫並非因為死於假新聞的壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。而《ETtoday新聞雲》9月份已獨家報導，外交部確實正在檢討蘇啓誠，打算撤職、並預告考績丙等，這項人事決定可能是蘇啓誠自殺的主要原因。

對此，羅智強21日在臉書發文表示，逼死蘇啓誠的，不是「輿論」，不是「假新聞」，就是民進黨政府、就是駐日代表謝長廷。謝長廷則在21日晚間於臉書發表6點聲明，並在最後強調「我已經委託律師對羅智強等之違法言論提出控告。」

▼駐大阪代表處處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）