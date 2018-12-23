手腕滿是燙斑！屏東媳婦睡不著「玩火殺時間」　燒死隔壁房公公

▲蘇婦的左手腕滿布燒傷痕跡。（圖／記者陳崑福翻攝）

社會中心／綜合報導

屏東縣鹽埔鄉一處三合院鐵皮屋23日清晨傳出火警，消防員獲報後立即趕抵現場將火勢撲滅，但事後進入火場救援時，卻發現陳姓老翁（81歲）陳屍床邊，遺體已被燒得焦黑；警方深入調查起火原因後才發現，竟是陳翁的蘇姓媳婦（57歲）凌晨睡不著，起身在客廳玩火，不慎釀成火勢燒死公公。

屏東縣消防局指出，23日清晨5時39分接獲通報，位於鹽埔鄉完成路一處三合院旁鐵皮屋竄出大火，立即出動9車15人前往救援，現場民眾還驚惶地向警消求助，表示屋內還有人受困；待清晨6時火勢撲滅後，警消衝進屋內救人，惟陳姓老翁已被大火燒得焦黑，陳屍在房內床邊，已經明顯死亡。

▲年邁的陳翁被發現時已經成了一具焦屍。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方初步調查，陳翁獨住在該鐵皮屋內，而其子一家就住在三合院中；消防員進行火場鑑識後，排除電線走火可能，發現起火點應是死者房間旁、堆滿雜物的小客廳，但好端端地怎麼會突然竄火？陳翁的太太向警方表示，凌晨時分她起床時，曾看到患有重度憂鬱症的媳婦蘇女在小客廳中點火，懷疑這起火警與她有關。

警方表示，蘇女的手腕滿是燒傷痕跡，相當可疑，當下立即將她帶回派出所偵訊，經突破心防後，蘇女才終於坦承半夜睡不著覺，獨自在小客廳中玩火打發時間，怎料火勢卻一發不可收拾，還將年邁的公公燒死。家屬在獲悉真相後沉默不語，相當無奈；目前蘇婦也遭警方依殺人、公共危險罪嫌移送法辦。

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