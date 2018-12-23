　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

手腕滿是燙斑！屏東媳婦睡不著「玩火殺時間」　燒死隔壁房公公

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲81歲老翁逃生不及燒死床邊　原來媳婦燒垃圾桶雜物引憾事。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蘇婦的左手腕滿布燒傷痕跡。（圖／記者陳崑福翻攝）

社會中心／綜合報導

屏東縣鹽埔鄉一處三合院鐵皮屋23日清晨傳出火警，消防員獲報後立即趕抵現場將火勢撲滅，但事後進入火場救援時，卻發現陳姓老翁（81歲）陳屍床邊，遺體已被燒得焦黑；警方深入調查起火原因後才發現，竟是陳翁的蘇姓媳婦（57歲）凌晨睡不著，起身在客廳玩火，不慎釀成火勢燒死公公。

屏東縣消防局指出，23日清晨5時39分接獲通報，位於鹽埔鄉完成路一處三合院旁鐵皮屋竄出大火，立即出動9車15人前往救援，現場民眾還驚惶地向警消求助，表示屋內還有人受困；待清晨6時火勢撲滅後，警消衝進屋內救人，惟陳姓老翁已被大火燒得焦黑，陳屍在房內床邊，已經明顯死亡。

▲81歲老翁逃生不及燒死床邊　原來媳婦燒垃圾桶雜物引憾事。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲年邁的陳翁被發現時已經成了一具焦屍。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方初步調查，陳翁獨住在該鐵皮屋內，而其子一家就住在三合院中；消防員進行火場鑑識後，排除電線走火可能，發現起火點應是死者房間旁、堆滿雜物的小客廳，但好端端地怎麼會突然竄火？陳翁的太太向警方表示，凌晨時分她起床時，曾看到患有重度憂鬱症的媳婦蘇女在小客廳中點火，懷疑這起火警與她有關。

警方表示，蘇女的手腕滿是燒傷痕跡，相當可疑，當下立即將她帶回派出所偵訊，經突破心防後，蘇女才終於坦承半夜睡不著覺，獨自在小客廳中玩火打發時間，怎料火勢卻一發不可收拾，還將年邁的公公燒死。家屬在獲悉真相後沉默不語，相當無奈；目前蘇婦也遭警方依殺人、公共危險罪嫌移送法辦。

鳳陽派邪術逆襲13年！高國華控徒作法偷運　怒爆：女廁蒐集經血養小鬼

頭顱火烤毀容！遭夫分屍7塊「獨臂冤魂」暗夜攔車　夜遊男呆滯進廢墟找手

ET快訊
AV女優自認「真愛」幫生子　慘遭富二代男友砸鈍器虐死
媳婦深夜睡不著「玩火殺時間」...燒死隔壁房公公成焦屍
統聯宣布2019年漲價5至20元　國光跟進
不斷更新／海嘯襲印尼　222死843人傷

關鍵字：屏東,鹽埔,媳婦,玩火,火警,三合院,公公

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鳳陽派邪術逆襲13年！高國華控徒作法偷運　怒爆：女廁蒐集經血養小鬼

手腕滿是燙斑！屏東媳婦睡不著「玩火殺時間」　燒死隔壁房公公

悲劇！　媳婦燒垃圾桶雜物引發火警　公公燒死床邊　

轟一聲巨響！直擊海嘯2米高浪撲過來　龍蝦台商逃死：所有人都在發抖

徐榛蔚若被逼下台殺害你全家！蔡碧仲代理卸任前收到恐嚇信

就職交管5天挨批「登基？」 管制時間砍半　韓國瑜：傳出去多難聽

要女網友自拍裸照再拿來威脅愛愛　油漆工賠60萬吃官司

為省停車費緊跟前車「闖關」　運將逃票18次判拘役20日

73歲翁倒車打錯檔發狂暴衝　連撞7機車1路人

「公司不借我錢啊！」　高挑男連破5車窗伸手偷零用錢

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

蔡依林新歌找阿信改詞！　自爆訊息被對方已讀不回

張靚穎海豚音飆唱《值得》　林俊傑抓頭驚訝大叫

光吃自助吧就飽！KINTAN BUFFET插旗大直ATT　還有火鍋吃到飽可選

覺得我變胖了你說呢？「呢。」　冷笑話憋笑還沒講就狂笑XD

鳳陽派邪術逆襲13年！高國華控徒作法偷運　怒爆：女廁蒐集經血養小鬼

手腕滿是燙斑！屏東媳婦睡不著「玩火殺時間」　燒死隔壁房公公

悲劇！　媳婦燒垃圾桶雜物引發火警　公公燒死床邊　

轟一聲巨響！直擊海嘯2米高浪撲過來　龍蝦台商逃死：所有人都在發抖

徐榛蔚若被逼下台殺害你全家！蔡碧仲代理卸任前收到恐嚇信

就職交管5天挨批「登基？」 管制時間砍半　韓國瑜：傳出去多難聽

要女網友自拍裸照再拿來威脅愛愛　油漆工賠60萬吃官司

為省停車費緊跟前車「闖關」　運將逃票18次判拘役20日

73歲翁倒車打錯檔發狂暴衝　連撞7機車1路人

「公司不借我錢啊！」　高挑男連破5車窗伸手偷零用錢

視鄰居2歲女兒為孫女！暖心爺爺生前備14份聖誕禮物　伴她成長

影／9台人受困印尼海嘯外交部已協助就醫　官方統計222人死亡

廟會活動抬轎糾紛　2人全武行受傷社維法裁罰

卑南團隊創意宣誓Ready　冒雨闖關完成8.1公里路跑

限制總統年齡與任期！古巴修憲案通過　開啟同性婚姻大門

SBL／桑尼連3戰轟破30分　裕隆單周狂取3連勝

豬的愛滋病毒！大陸「非洲豬瘟」爆不停達百例　傳到台灣恐讓經濟損失上千億

女星妞妞遭養父性侵9年！　媽反罵「一定是妳勾引他」

台東國際地標風雨後重生　 編織藝術向陽樹正式啟用

喵皇邱臉趴上剛洗好的車…他PO哀怨照　網幸災：沒養貓的話現在有了

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

社會熱門新聞

女子公寓輕生　狗兒伴屍多日瘋啃..

18歲兒撞死人　母：車發動就碰..

屏東媳婦玩火　燒死隔壁房公公

頭顱火烤毀容！獨臂冤魂暗夜攔車

直擊2米浪撲來　龍蝦台商「省錢..

專家PO千字文+衛星照狠打臉「..

長輩被詐硬要匯80萬　警爆氣飆..

妻曾力阻攻頂　軍法官獨衝波津加..

18歲高職生飆車　竟撞死同學舅..

即／高國華勸徒弟「別養小鬼」　..

偷拍空姊床戰　警察男友爽劈4女

受刑人上吊亡　台中女監回應了

同居10年雙修1000次　大學..

蠢爆！　花8千萬剷石虎家變公園

更多熱門

相關新聞

屏東下雪了！　粉紅聖誕派對浪漫破表

2018聖誕，屏東縣政府引進最流行的粉紅風暴，把百年的屏東公園妝點成「粉色聖誕」盛宴，公園內設置超過10組特色燈飾加上旋轉木馬，12月23日及24日平安夜更是有史以來首次降下冬雪，浪漫指數破表。

媳婦燒垃圾桶雜物引發火警　公公燒死床邊

台南新化火警　消防人員救2人

彰化員林公寓火警　6民宅遭波及

屏東鹽埔鐵皮屋火警　獨居翁成焦屍

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神轉

不斷更新／印尼海嘯死傷破千

印尼海嘯突襲舞台　樂團下秒「全消失」！

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

安那只穿內衣　張惠妹：怎麼回事

蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼

楊冪霸氣買房不問劉愷威：我買得起啊

蕭敬騰深夜暴走：我根本不愛這些

劉愷威提女兒淚崩　楊冪吐當媽心聲

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！

楊冪離婚爆婆媳不合　知情人揭內幕

嚴立婷躺床　長直嫩腿太犯規！

楊冪情纏劉愷威7年情史曝光

IU人在台灣了！現「光華商場」買紅豆餅

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面