500元賣了女友！光頭男設局裝睡　 「替身」摸上床大演SOD

▲李姓男子為了要賺500元清潔費竟然找人性侵自己女友。（圖／達志／示意圖）

突發中心／台北報導

一名李姓男子臉書上經營性愛社團，為了賺500元清潔費竟然傳女友裸照給網友，還邀請對方來住處冒充自己性侵女友，幸好女友在過程中意外發現才沒有被性侵得逞，報案後，檢方揪出幕後黑手就是李姓男子，台北地檢署依加重強制性交罪起訴兩男。



企圖性侵女子未遂的網友被警方逮到後供稱，性愛社團的版主有一天傳了自己女友裸露下體的照片給他，問他喜不喜歡，版主李男還告訴他，可以讓他和女友嘿咻，只要趁女友睡得迷迷糊糊時，讓網友當他的「替身」，李男還說，反正關起燈來，女友不會發現異狀，但是要付500元清潔費。



網友在傍晚抵達李男住處，李男幫他開門後，告訴他女友正在房間睡覺，要求網友在客廳就先脫光衣服就進到房間內，當他的替身向女友求歡，更奇怪的是，李男甚至在旁邊裝睡掩護他，上演SOD戲碼，但是這個替身計畫有一個漏洞，原來李男是光頭，網友的頭髮茂密，當網友在親吻女子胸部時，女子發覺不對，驚醒大叫，網友抵不過女子激烈反抗，只好趕緊套上衣服落跑。



李姓男子眼看事跡敗露，竟然還敢陪女友去報案，更離譜的是，檢方事後還查出來，女子當天疑似被李男下藥，她喝完手搖杯飲料後，就昏昏沉沉，雖然李男否認，但是女子尿液被檢驗出迷姦藥丸FM2成分，且當天遭下藥的那杯手搖杯，只有嫌疑最大的李男接觸過，因此檢方認定是李男下藥並設局聯手網友侵女友，台北地檢署檢以加重強制性交未遂罪起訴兩男。