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家人失聯！印尼移工哭求返鄉　雇主冷回「要辦喪事才准假」

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▲▼印尼巽他海峽沿岸22日深夜發生海嘯，當地房屋被摧毀。（圖／路透）

▲海嘯發生後，當地房屋被摧毀。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印尼巽他海峽（Sunda Strait）22日晚間發生海嘯，至今造成至少429人死亡、1500人受傷、154人失蹤。香港一名印尼籍移工則因為與家人失去聯繫，趕緊向雇主請求無薪假，讓她能先返回家鄉探視；然而，雇主卻冷血回應，真的有死人當然會准假，但現在看起來只是失蹤，「想偷懶就找藉口理由，平時已經夠懶。」

《巴士的報》報導，這名香港雇主起初還將自己的心聲分享到網路上的討論區，想看是否有人認同。她提到，自己和老公在國外旅遊，家中寵物必須要有人照顧，不是不讓移工放假，而是「原則問題」，且對方今年的假都已經休完。

雇主說明，移工哭著打給她希望能夠放假，這讓她覺得很煩。她也忍不住抱怨，要回家的話，就要事前1個月通知她，且移工家裡的人若出事為什麼是她要承擔，到時候真的要辦喪事，她自然會准假，但現在只是失蹤而已，文末更質疑對方是為了偷懶才找理由。

▲▼印尼因火山爆發引發海嘯，多人死傷。（圖／路透社）

▲印尼因火山爆發引發海嘯，造成多人死傷。（圖／路透）

此番言論讓許多網友批評冷血，紛紛留言「沒人預期到天災」、「將心比心吧」；雇主見狀後也回擊，她先前已讓移工多放假，「你現在返鄉能幫到什麼嗎」，但並未平息大家怒火，隨後刪文。

印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）表示，超過1.6萬人流離失所，迫切需要相關設備來協助獲得援救。軍隊、政府人員與志工繼續在海邊搜尋，許多家屬痛哭失聲，也有人在醫院的太平間尋找失蹤的親人。

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