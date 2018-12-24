雙眼瞪大不願閉！沙鹿男買便當遭槍襲　「9彈孔穿胸」慘死

記者陳玉、莊智勝／台中報導

台中市沙鹿區中航路一段、清泉崗國際機場鄰近的巷弄內24日傍晚發生槍擊案，當時蔡姓男子才剛買完便當返家，不料卻遭人在自家門口開槍射擊，且槍手下手凶狠，至少開了5槍、槍槍瞄準胸部，顯見要致蔡男於死地。消防局獲報後趕抵現場，立即將蔡男送醫，但仍傷重不治；目前槍手身分、下落未明，警方正漏夜緝凶中。

台中市消防局傍晚17時07分接獲通報，指稱中航路一段處有男子遭到槍擊、倒地不起，救護人員到場後檢傷，發現蔡姓男子倒臥在血泊之中，身上有多處彈孔；當下蔡男已經沒有呼吸心跳，但由於傷口全集中在胸部，因此也無法施以電擊，只能送往沙鹿光田醫院搶救，晚間宣告不治身亡。

光田醫院指出，傷者為51歲的蔡姓男子，傍晚17時33分送到院，到院前就已經沒有生命徵象，搶救後仍回天乏術，死時仍瞪大雙眼不願閉上，似乎心有不甘；醫師檢傷後發現，蔡男身上有9處疑似是槍擊的孔傷，分別在前胸6處、後被3處，期中胸腔位置的傷口研判應是致命傷。

警方調查，蔡男過去曾與外配結縭，但婚姻卻沒維持太久；在蔡男離婚後，與年邁的父母同住在中航路巷弄的住家中，平時擔任保全，交友相當單純。案發當下，蔡男外出購買便當返家，才剛停妥機車正準備進家門時就突然遭到槍擊。

監視器畫面中，槍手先朝著蔡男連開3槍，蔡男吃痛後立刻察覺情況有異，急忙負傷蹲下躲避子彈，但槍手仍不願放過，走近再從其背後補上2槍，隨後轉身逃離；警方事後勘驗現場，尋獲5枚彈殼，研判槍手當時至少開了5槍，且槍槍朝著胸部要害射擊，下手相當凶狠。

警方表示，目前還未掌握槍手身分及行凶動機，經查訪鄰居後，有一名民眾指認是蔡男弟弟犯案；但也有人稱蔡男平時下班後喜好賭博，懷疑可能因此在外有債務糾紛，才會惹上殺機。目前這些說法都還無法證實，警方除報請檢察官、法醫相驗遺體外，現正漏夜全力追查中。

▲槍案現場拉起封鎖線，警方正全力偵查中。（圖／記者陳玉攝）