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社會 社會焦點 保障人權

海安派出所員警「連劈4女」戰空姐47秒！　網嘆：對象全是夢幻職

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地方中心／綜合報導

台南市一名陳姓警員遭爆劈腿4女，期間與一名空姐嘿咻時還趁機偷拍性愛影片，讓對方不滿聯合情敵復仇，目前陳員已經被記2小過調職，並依洩漏個資及妨害秘密罪嫌法辦。消息曝光後許多網友紛紛留言，「劈腿對象護理師、空姐還有女大生，天啊都是一般人眼中的夢幻職業。」

▲台南市警二分局海安派出所27歲陳姓警員，遭爆劈腿4女，其中1名空姐還遭陳男偷拍性愛影片，空姐不滿感情被騙，聯合情敵一起發文控訴陳員是愛情騙子。（圖／翻攝自臉書靠北警察）

▲空姐聯合情敵復仇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案男主角是陳姓員警（27歲）未婚，在同事眼中是位個姓古意、內向，勤務正常的人，警專2014年畢業，從警年資4年，不過2018年6月至11月間透過交友軟體認識女友，之後分手遭到嚴重打擊，因此陸續同時交往多位女友。此次因為當事人（空姐）認為感情遭受騙，即聯合其他女子上網指控陳員感情交往複雜、不當查詢個資及Line傳送臨檢時執勤的影片把妹等，讓他無翻身之地。

▲台南市警二分局海安派出所27歲陳姓警員，遭爆劈腿4女，其中1名空姐還遭陳男偷拍性愛影片，空姐不滿感情被騙，聯合情敵一起發文控訴陳員是愛情騙子。（圖／翻攝自臉書靠北警察）

▲外表老實的陳員，沒想到竟然劈腿4女。

空姐甚至自爆，陳男趁著「狗爬式」嘿咻時從後面偷拍2人性愛影片，至少47秒；另對方在執行警方臨勤勤務稽查酒店女子身分時，還會將酒店女子個資和照片傳給擔任護理師的女友，嚴重違反個資。她將相關資料與照片內容上傳到臉書《靠北警察》社群，要陳員在聖誕節前自首，否則將照片傳給台南市警局，也要求台南市警局調查處理。

空姐指控「狗爬式性愛」偷拍並劈腿4女　台南風流警調職法辦

PO文引起網友熱論，網友紛紛留言「濫竽充數！什麼人都可以當警察」、「絕不護短」、「完全是警界之恥，已達免職」等一面倒的負評。

對此，海安派出所表示，陳姓員警感情交往複雜，衍生爭議，且涉及非因公不當查詢及洩漏個資，影響警譽，依規定予以記2小過懲處、移送並調整服務地區，另妨害秘密部分，調查後會移請台南地檢署偵辦。

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關鍵字：海安派出所,劈腿,夢幻職業,空姐,護理師

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