颱風替古董名畫「防水」被抓　通通偷來的！7嫌起訴

▲陳男為首的犯罪集團想替偷來的贓物包裝防水，結果被員警人贓俱獲。（圖／資料照／記者柳名耕攝）

記者楊佩琪／台北報導

刑事局日前破獲55歲男子陳錦鵬為首竊盜集團，專鎖定雙北地區民宅、工廠行竊，從鴻海董事長郭台銘青睞的名畫家施哲三畫作，到電鍋、婚禮杯子都不放過。因「瑪麗亞」颱風擔心贓物泡水，在倉庫整理包裝時被逮到，檢方依竊盜等罪，將陳男在內共7名嫌犯起訴。

刑事局追查，陳男先是以提供安非他命毒品為號召，找來廖姓等6名毒蟲組成竊盜集團，專鎖定民宅及工地下手，得手贓物再拿到跳蚤市場變賣，所得通通拿來買毒品。

經警方埋伏追蹤，「瑪麗亞」颱風來襲時，發現陳男等人在新北市新店山區的倉庫裡，正為贓物進行防水處理，趁勢進行搜索逮捕行動。現場並搜出電鍋、電磁爐、結婚用杯子等琳瑯滿目贓物，以及疑似鴻海集團董事長郭台銘青睞的畫家，施哲三的親筆畫作、名書法家劉壽山的對聯等，另還有大批電纜、沉水沯浦，初步估計該批贓物總價值超過1000多萬，該集團涉犯案件至少20件。

不過偷來的贓物通通都會被拿到跳蚤市場轉售，陳男自己也是經營跳蚤市場，轉售所得拿去買毒，另警方也搜出子彈等物品，全案依竊盜、違反《毒品危害管制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》等，移送台北地檢署偵辦，北檢偵結，將陳男共7人起訴。