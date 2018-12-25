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去年閱讀電子書時間破3100萬分鐘　最多讀者在週三買書

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Readmoo讀墨電子書公布2018年度閱讀報告（圖／翻攝自Readmoo讀墨官網）

▲Readmoo讀墨電子書公布2018年度閱讀報告。（圖／翻攝自Readmoo讀墨官網）

記者洪菱鞠／台北報導

電子書閱讀比例再攀升，Readmoo讀墨電子書公布2018年度閱讀報告中，全站累積的閱讀時間已突破3,100萬分鐘，不僅是2017全年的150%，更較2013年首次統計以來成長約32倍。而在一週之中，週三為熱門購書日，其次是週日，閱讀高峰時間則落在週末及深夜。

Readmoo讀墨電子書目前全站合作出版社已超過1,700家，上架書數量來到9萬本，為了解過去一年內站上會員的閱讀狀況有哪些變化，2018年度閱讀報告新增了一週內閱讀及購書時間行為分析，據資料顯示，讀者看書時間維持多年來穩定狀態，和日常作息幾乎一致，上午10點後一路拉高，一天內最高峰落在深夜10點到凌晨之間。

若以週間來看，週一的閱讀時間最高，並於週間逐步下滑，最低落在週五，一週閱讀量的高峰為週末六、日。此外，最多讀者會在週三買書，原因與Readmoo固定於週三舉辦一日優惠活動不謀而合，週日則是第二熱門的購書日，接受度最高的電子書價格帶為151～250元，約45.66%電子書實際購入價格就落在此區間。

Readmoo也提到，站上讀者年齡層介於26～45歲間，其中女性佔比51%略多；35歲以下女性佔比高於男性，不過36歲以上男性佔比也逐漸增加。從性別分析閱讀時間，女性閱讀時間在各年齡層中皆高於男性。平均閱讀時間來看，41～50 歲女性特別熱愛閱讀，僅管該年齡層讀者以男性佔比較高，但女性累積的平均閱讀時間，卻接近男性的兩倍。

男女偏好閱讀的書籍，則與一般認知相去不遠，女性不論年齡層都喜愛閱讀小說，男性則偏愛商管類書籍。以各年齡層區分，可發現有部分書籍明顯受到特定年齡層讀者青睞，例如《斜槓青年》大多是21～25歲讀者在看，《82年生的金智英》較受女性讀者歡迎。此外，《我是鄭家純》這類型寫真書，支持者以21～25歲男性讀者為主；年長女性開始注意養生，書櫃中不乏如《食療聖經》的書籍；51～60歲男性讀者喜好歷史類書籍。

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關鍵字：電子書,Readmoo讀墨,閱讀

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