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金石堂10大影響力好書出爐　駱以軍再獲年度作家風雲人物

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金石堂發表2018年閱讀趨勢報告、十大影響力好書得獎名單以及年度風雲人物（圖／記者洪菱鞠攝）

▲金石堂書店發表2018年閱讀趨勢報告、十大影響力好書以及年度風雲人物。（圖／記者洪菱鞠攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

金石堂書店今（12/18）發表2018年閱讀趨勢報告、十大影響力好書得獎名單，同時揭曉年度風雲人物，由台灣當代小說家駱以軍獲頒作家風雲人物，這是他二度獲得該獎；親子天下創辦人兼執行長何琦瑜則是得到出版風雲人物的肯定。此外，今年新增了兩個獎項，「2018星勢力」頒給輕小說作家藍旗左衽；時報出版社則是榮登「2018業績貢獻TOP1」。

駱以軍身為專職作家，小說、詩、散文等著作眾多，今年更有《計程車司機》、《純真的擔憂》、《匡超人》3本作品陸續出版，他以逗趣、真誠筆觸展現的豐厚能量及生命力，持續不懈投入筆耕，並跨界伸展出多元的創作舞台，因此在2018年獲頒金石堂年度風雲作家，這也是他繼2004年之後，時隔14年再獲同一獎項，不過駱以軍對於拿獎這件事卻是看得很開，笑說自己就是這樣傻呼呼的，反倒是要感謝很多人協助，縱使現在環境不如從前，甚至更壞，但看到很多人聚在一起，讓出版不只是出版，裡面還有著童話和夢的特質。

金石堂發表2018年閱讀趨勢報告、十大影響力好書得獎名單以及年度風雲人物（圖／記者洪菱鞠攝）

▲2018年度作家風雲人物由台灣當代小說家駱以軍獲得。

金石堂發表2018年閱讀趨勢報告、十大影響力好書得獎名單以及年度風雲人物（圖／記者洪菱鞠攝）

▲在揭曉的十大影響力好書中，有不少同時也是賣座的暢銷書。

而在十大影響力好書方面，今年共有6本台灣自製書入榜，得獎書籍包括吳曉樂《你的孩子不是你的孩子：被考試綁架的家庭故事一位家教老師的見證》、恩田陸《蜜蜂與遠雷》、張曼娟《我輩中人：寫給中年人的情書》、Susan Kuang《斜槓青年：全球職涯新趨勢，迎接更有價值的多職人生》、許皓宜《情緒寄生：與自我和解的34則情感教育》、丹布朗《起源》、李崇建《薩提爾的對話練習：以好奇的姿態，理解你的內在冰山，探索自己，連結他人》、哈拉瑞《21世紀的21堂課》、賴曉妍與賴馬的《朱瑞福的游泳課》、顏擇雅《最低的水果摘完之後》。

在2018年閱讀趨勢報告上，金石堂發現，漫畫、童書、財經企管等類別佔比增加，輕小說、藝術設計、文學則是佔比減少；從全台各區分析，共同入榜類別有文學、童書、漫畫、輕小說，然而相較於北北基、桃竹苗、中台灣，財經企管在南台灣未入榜，反而是心理勵志進榜。

另從年度百大暢銷榜中觀察，自製書業績佔64%，本土創作在眾多的翻譯書中表現突出，今年暢銷榜前5名分別為《斜槓青年》《你的善良必須有點鋒芒》、《起源》、《情緒勒索》、《刻意練習》，心理勵志類佔了3名，顯現社會處於一種不斷變動的焦慮，複業時代來臨大家都在斜槓，透過刻意練習突破極限，跳脫情緒勒索，讓自己成為善良且有力量的人。

金石堂指出，總結今年最夯的幾個社會議題，另外還包括讓人探索省思的上流兒童親子教養問題；面對中年生活與老年長照所衍生的銀髮經濟與寧靜危機；尊重個人的獨特性，勇敢接受自己的不一樣；網紅經濟的崛起，Youtube、Instagram帶動分眾閱讀的需求。

閱讀趨勢報告也提到，金石堂虛實整合的i閱讀會員，30歲以下佔35%，偏愛輕小說、文學、漫畫；31～50歲佔49%，除喜好漫畫及文學外，童書、財經企管也是這個族群購書的重心，50歲以上佔16%，閱讀偏好以文學、財經企管為主，同時也開始關心長照健康生活等議題，呈現出閱讀動機隨著年齡、生活型態而有所轉移。

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關鍵字：金石堂,書店,駱以軍,閱讀,

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