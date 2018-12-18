2019台北書展有德國黃金陣容　13位暢銷作家來台會讀者

▲2019台北國際書展展開第一波活動宣傳，德國主題國記者會正式向外宣告。右起為台北書展基金會董事長趙政岷、文化部人文及出版司司長陳瑩芳、台北歌德學院院長羅岩（Jens Roesler）、德國在台協會新聞暨公關組組長麥斯文（Sven Meier）、台北書展基金會執行長王秀銀等人。（圖／書展基金會提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

2019年台北國際書展將於農曆新年過後於2月12日至17日在世貿一、三館展開，德國主題國提前曝光展館規劃，預計展出400多本具代表性和話題性的德文圖書，並透過展覽、音樂等各種動靜態方式，呼應「德國故事German Stories」主題以及2019年包浩斯一百週年紀念的特殊意義，此外，台灣讀者熟悉的馮席拉赫、瑟巴斯提昂費策克、薛弗勒等13位德國暢銷作家亦將受邀來台參展。

德國人以熱愛閱讀聞名，據統計近70%德國人表示自己喜愛讀書，3分之1的人幾乎每日閱讀；2013年票選年度聖誕節優選，圖書更是排行榜上最受歡迎的禮物。人口高達8000多萬的德國名列全球前5大圖書市場，是全世界人均書店密度最高的國家，而每年10月法蘭克福書展也展現了圖書文化與商業交流的平台實力，顯示這個城市以及其國家對閱讀的重視。

德國作為2019年台北國際書展的主題國，在德國外交部的支持下，由法蘭克福書展及歌德學院（台北）德國文化中心共同策畫籌辦，展館將以「德國故事German Stories」作為中心精神，運用各種靜態和動態的方式，呈現文化和出版的多重面貌，其中將展出400多冊別具代表性的德語出版品，包括年度德國圖書獎的入圍與得獎作品、來訪德國作家們的作品集與中文譯本、最新德國圖像小說、包浩斯主題書目、人工智慧專題以及2018年「德國最美麗的書」獲獎書籍，向台灣讀者介紹德國的圖書特色與最新出版趨勢。

▲德國作家精選作品展示。

除了精彩的展覽，2019年適逢包浩斯100週年紀念，而包浩斯一詞源起德國19世紀初期一所藝術和建築學校，希望透過藝術進階促進社會整體發展，時至今日，包浩斯名詞所引領的思潮，不論在藝術或設計領域都有深遠的影響力，而這次主題國展館414平方公尺設計融合包浩斯簡潔的設計概念之外，另有展覽吸睛的「包浩斯劇場」，將同步展出包浩斯精髓、劇場藝術大師史萊莫的劇場服裝。

另外，此次邀請來台參展的13位德國暢銷作家中，除包括《罪咎》作者馮席拉赫（Ferdinand von Schirach）、《獵眼者》心理驚悚作家費策克（Sebastian Fitzek），還有施益堅（(Stephan Thome）、封笙堡（Alexander von Schönburg）、美瑞安梅克爾（Miriam Meckel）和威廉許密德（Wilhelm Schmid）等人將在書展期間帶來精彩分享，圖像創作家意許（Arne Jysch）以及廣受全球大小朋友喜愛的繪本名家薛弗勒（Axel Scheffler）也將首次登台。

書展期間，主題國館也將舉辦2場好書推薦的講座，德國之聲製作的影片《好書100》，讓台灣讀者們可以看看有哪些推薦的好書還沒有放進自己的口袋名單。