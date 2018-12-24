保障節日市場供應！中共中央：做好2019年春節豬隻檢疫

▲廣東省珠海市香洲區19日發生非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）

記者馬叔安／台北報導

中共中央辦公廳、國務院辦公廳23日公佈春節期間的相關工作，其中強調須做好豬隻的檢疫，「保障節日市場供應和平穩運行」，以及維護社會和諧穩定，「嚴密防範個人極端暴力犯罪」，懲治黃賭毒黑拐騙和電信網路詐騙等違法犯罪活動，嚴打暴恐活動，「保持高壓威懾態勢」。

非洲豬瘟在大陸的疫情持續擴大，根據官方19日的通報，疫情已經首次進入珠江流域。中共中央辦公廳、國務院辦公廳23日印發的《關於做好2019年元旦春節期間有關工作的通知》，在「保障節日市場供應和平穩運行」一項中寫道，「保障糧油肉菜禽蛋奶等主要生活必需品的市場供應，尤其要加強生豬及其產品的檢驗檢疫，做好保供穩價工作」。

此外，文中也強調「維護社會和諧穩定」的工作，深入開展社會矛盾糾紛排查化解，「推進掃黑除惡專項鬥爭，嚴厲打擊農村惡勢力，加強對危爆物品、寄遞物流等重點治安要素的源頭管控」，「強化社會面整體防控，深入推進掃黑除惡專項鬥爭」，確保節日期間社會治安平穩有序。

文中提到的工作還包括「做好關心困難群眾生產生活工作」、「豐富群眾節日精神文化生活」、「保證群眾安全便利滿意出行」、「狠抓安全生產責任落實」、「務實節儉文明過節」、「堅持不懈正風肅紀」和「認真做好值守應急工作」等。