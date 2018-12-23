北市UBER司機遭控性侵　林姓司機主動到大安分局說明

▲林姓UBER司機認為事實與被害女子所控訴的內容不符，主動到大安分局說明案情。（圖／記者趙永博攝）



突發中心／台北報導

一名女子在爆料公社上指控友人被一名38歲的林姓UBER司機性侵。據受害人表示，本月22日凌晨3時許，與朋友聚會完，搭乘UBER從大安區忠孝東路四段前往中和，不料上車行駛一段路後，車子突然停下，司機就下車到後座開始性侵，最後被被害者反抗才停止，據悉目前被害女子已經驗傷，並到中和分局製作筆錄。

據了解，被害女子描述當日晚間在北市東區夜店與友人聚會，席間有飲酒。一直到返家時，朋友建議搭乘UBER較為安全，所以在凌晨3時許搭上了林姓UBER司機的轎車返家，女子在車上閉目養神，不料行駛一段路途後，林男將車輛停在暗巷旁，打開後座車門，將被害女子推倒意圖強吻。

被害女子立刻驚醒，並立刻轉頭閃躲，林姓司機見女子不從，便伸手掐住女子脖子，並企圖強脫女子的衣褲，被害女子這時不斷掙扎，用雙腳踢向林姓司機，讓林男感到疼痛才作罷回到駕駛座。此時，被害女子想要開車門逃跑，卻發現車門被林男鎖上，無法從車內打開，林男也立即發動車輛，咆嘯說要往朝三重方向駛去。

被害女子原本要回中和的住處，見車子行駛在往三重方向的高架道路上，便打電話向朋友求救，並打開車窗告訴司機如果硬要開去三重，她就要跳車。林姓司機這才往中和方向開去，女子表示受到驚嚇後，一直到家門下車，才發覺褲子滑落，女子不忘拍下林男車牌，並將行駛路線及時間截圖紀錄。

22日上午被害女子由朋友陪同，至雙和醫院驗傷後，再到中和分局偵查隊報案並製作筆錄。對此，中和分局表示，全案已轉交案發地大安分局偵辦。

林姓UBER司機得知自己遭到女子提告性侵後，22日下午也到林口分局泰山分駐所向值班員警表示，事實與被害女子所陳述的內容不符，但車上的行車紀錄器由於記憶體容量不足，沒有記錄下當晚載客的過程，並希望可以先行備案，泰山分駐所完成備案後，也請林姓司機到大安分局說明案情。

林姓司機22日深夜12時許，由大安偵查隊員陪同，搭乘警方的偵防車到大安分局偵查隊說明案情，面對記者提問是否有性侵該名被害女子，林姓司機通盤否認，並表示不認識該女子。大安分局敦南派出所所長林宇鴻表示，林姓男子已經到分局配合調查，經警方初步調查，發現該車並無在大安分局轄區進行停留，詳細過程警方認為還要再詳加調查。

▲被害女子到雙和醫院驗傷後，在爆料公社上由朋友轉貼出驗傷單。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女子將UBER搭乘紀錄截圖。（圖／翻攝自爆料公社）