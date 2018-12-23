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英女遊印度走「偏僻道路」回飯店　竟被帶至田中性侵！

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▲▼性侵示意圖,性侵,受虐,女性,受害者,

▲性侵示意圖。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

一名48歲的英國婦女20日時，前往印度果亞邦（Goa）旅遊，沒想到就在要回旅館休息的路上，遭到一名31歲的男子帶至附近田中，遭到性侵後包包也被搶走。據悉，印度警方目前已將該名31歲惡狼逮捕；而英國領事館則稱，會竭盡全力的幫助受害女子。

根據《CNN》報導，這起事件在印度時間20日凌晨4點半被通報，果亞南部恰納喬納（Canacona）警察局的警官德賽（Rajendra Dessai）表示，受害女子時常到果亞邦旅行，她當時的住所在著名的帕羅林海灘（Palolem）附近，回旅館的路上行經一條較為偏僻的道路，並在該處遇到31歲的嫌犯；嫌犯將人帶至田裡性侵，然後拿走受害女子的包包後跑掉。

報導中指出，警方在追捕過後，以涉嫌性侵跟搶劫的罪名，將嫌犯逮捕歸案。果亞邦是印度最大的旅遊區之一，當地有全印最美的海灘，每年吸引至少數十萬的國外遊客前往，根據印度旅遊部的數據，光是2017年就有超過27萬的外國人到該處旅遊。不過果亞邦德名聲卻因為多次性侵事件的發生，而蒙受許多損害。

2017年時，一名英國遊客在帕羅林海灘附近，遭到性侵和殺害；而在2008年時，英國少年史考雷特（Scarlett Keelin）同樣在果亞幫遭到性侵跟傻害，不過2名被控犯下此罪刑的嫌犯，卻在2016年時被無罪釋放。

印度政府近幾年來試圖洗刷「性侵大國」的名聲，不過當地民眾似乎沒有辦法好好管理自身，儘管政府致力減少女性性暴力的數字，但是根據印度國家犯罪紀錄局的統計，2016一整年內有通報的性侵案件數達3萬9千起，每天約有100起案件發生。

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關鍵字：英國,果亞邦,印度,性侵,東南亞要聞

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