別輕忽！龜山島曾火山噴發　學者：如爆發宜蘭平原衝擊最大

▲印尼因火山爆發引發海嘯，多人死傷，喀拉喀托之子（Anak Krakatau）火山噴發。（圖／路透社）

記者許展溢／台北報導

印尼巽他海峽（Sunda Strait）22日因火山噴發引發海嘯，造成至少222人死亡、超過800人受傷，台大地質系教授宋聖榮24日指出，火山滑落到海底造成海嘯情況很難預防，而不容忽視的是台灣宜蘭的龜山島也是火山島，有潛藏的海嘯風險，一但爆發對宜蘭平原將會有很大衝擊。

▲宋聖榮說這次印尼火山在1983年噴發後，1927年開始逐漸漲起來 。（圖／記者許展溢攝）

宋聖榮表示，這次火山（喀拉喀托Krakatau ）1983年噴發過，造成3萬多人死亡，當時大部分火山陷入海底下，1927年開始逐漸漲起來，直到2000年漲到離水面上約150公尺高度，這次火山噴發過程不是很劇烈，但會引發海嘯一大原因是，火山頂不穩定，「滑落」到水底下，加上這種情況難預防，才會有這次嚴重狀況。

▲宋聖榮指出，龜山島過去也有滑落現象，要是火山爆發引發海嘯，對宜蘭平原會有很大衝擊。（圖／記者許展溢攝）

宋聖榮指出，台灣屬海島，其中比較能確定的是「龜山島」，就可能因海底火山噴發滑落到海底而引發海嘯，如果仔細觀察龜山島地形，有一大塊三角形缺口，根據研究過去就有滑坡狀況，岩層地塊相當不穩定，火山碎石跟熔岩互層， 只要受熱的地下水滲入（熱液），就會很容易滑動，因此必須做監測，起碼才能知道滑動狀況，事先了解有哪些危害並預防。