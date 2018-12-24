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就職典禮倒數／韓國瑜脫下招牌藍襯衫　就職服「保密到當天」　

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▲維多利亞小學運動會，韓國瑜李佳芬合體。（圖。（圖／記者唐詠絮攝）

▲準高雄市長韓國瑜就職典禮將於25日舉行。（圖／記者宋德威攝，下同）

地方中心／高雄報導

準高雄市長韓國瑜25日將就職，24先在愛河展開聖誕嘉年華市集活動，也有36組街頭藝人在現場表演，而先前韓國瑜出席活動時，總是穿著招牌藍色襯衫亮相，且捲起袖子，給人一種俐落的感覺，這次就職典禮服裝也引起大家關注，不過，設計師保密到家，僅透露不會穿招牌藍襯衫，將會是充滿高雄元素又不失正式的一套英式西裝出場。籌備近一個月的服裝也將於25日正式亮相。

韓國瑜就職典禮的服裝設計由實踐大學高雄校區時尚設計系操刀，設計系教授林桓正透露，採用「英式西裝」的樣式，因為市長身形比較削瘦，所以會以西裝來做身形修飾，可能會有劍領、背後開雙岔，還會將國旗的青天白日滿地紅三色元素做成米蘭扣眼，皮鞋則是選擇以手工製作深咖啡色的皮鞋，但最後究竟樣式為何？設計師相當保密，只能等到韓國瑜就職當天才能看到。

▲▼準高雄市長韓國瑜就職典禮將於25日舉行，24日上午已有不少攤販進駐現場。（圖／記者宋德威攝，下同）

韓國瑜市長就職服裝，委由實踐大學高雄校區時尚設計學系設計，該系由曾經獲得WSD世界劇場服裝設計金獎的知名服裝設計師林恒正教授帶領，與其指導的傑出校友，新世代西服品牌「GAUTE 」創辦人李聲浩與時尚系謝宜彣老師，聯手設計韓國瑜市長就職典禮的服裝，展現出深耕高雄在地，鼓勵年輕創意，發展文創產業的企圖與決心。

實踐大學說明，象徵與民眾站在一起的招牌藍襯衫，為韓國瑜市長的正字標記，這次取其經典形象搭配白領白袖，讓市長在就職典禮上更加亮眼，添加紳士風範又不失其特色，也搭配純手工打造強調工藝質感與時尚質的三件式西裝。

實踐大學提到，因為過往傳統政治人物皆以素面黑色西裝出席正式場合，黑雖然代表著正式，不過相對於高雄的熱情奔放卻是過於個嚴肅的表現，因此這次在設計上採深藍底色搭藍黑暗格紋西裝，讓市長可以呈現出港都的海洋元素以外，又可開創政治人物衣著新美學。另外，更以英式西裝剪裁強化結構性，搭配劍領與後背雙叉設計修飾身形，左胸點綴象徵國旗紅白藍三色米蘭扣眼，增添細節與設計性。

而面對即將到來的就職典禮，韓國瑜先前在臉書PO文表示，「要感謝許多人願意成全跟著我一起『任性』，不走傳統關著門在室內的排場，而是敞開大門讓各方皆能共享」，這個任性來自於他承諾市民的「讓高雄成為全台首富、讓觀光客、投資客進來、讓高雄發大財，因為這樣的任性，我知道團隊們必須花更多時間與努力來讓整場活動盡善盡美，但也因這樣的任性，提升高雄諸多曝光度、住房率、觀光率、商家生意......率先為這城市帶來無限商機與合作機會」。

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關鍵字：韓國瑜,高雄市長,就職服,藍襯衫

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