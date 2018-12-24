屏縣議長選舉民進黨「自己蓋自己」　黨籍議員吳亮慶開砲

▲下屆屏東縣議長選舉，民進黨籍議員吳亮慶再摃上縣黨部。（圖／吳亮慶在議會開議質詢情形，記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣下屆議長國民黨「國國配」形成，民進黨內傳出要「自己蓋自己」，民進黨縣議員吳亮慶24日發表聲明呼籲民進黨千萬不要如此，因為這種做法就是確保國民黨議長過關，是一種變相賄選的方式，衍生的後果將讓民進黨陷入萬劫不復的地步。

吳亮慶希望民進黨能提名議長人選，與國民黨良性競爭，不僅能表示民進黨議員的清白，也才能重拾人民對民進黨的信心。

民進黨屏東縣黨部主委許展維喊冤說，他雖是黨部主委，但決議是經在場新當選議員討論通過，況且日前第兩次開會時，新當選15位議員，有14人到場，包括吳亮慶在內。吳亮慶表明要參選議長，沒有得到在場議員支持。

「少數要服務多數」，許展維指出，第兩次經討論結果，還是通過決議李世斌參選副議長，李議員在第一次決議後，經廿多天的努力，爭取不同黨派議員支持，可以一拚。

「投給自己，就是證明自己清白」，許展維無奈地說，他只有一票，「其他黨籍議員都是自主的，不是我說了算」，「票投自己」這次不止屏東縣如此，桃園等其他7~8個市縣都是如此。

吳亮慶聲明說，屏東縣有55席縣議員，扣除15席民進黨剩40席議員，民進黨議員都投給自己，只要21票就可當選議長，等於保障國民黨議長提名人當選。

他說，民進黨不提名議長，決議「自己投自己」的做法，其實是「司馬昭之心，人盡皆知」，民進黨要表示清白，只有提名議長和國民黨競爭，這樣，不僅民進黨有當選議長的機會，也能藉由這次選議長的機會，彰顯民進黨黨魂，重拾人民對民進黨的信心。