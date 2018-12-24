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更新／客運業醞釀漲價喊卡　交通部掛保證「至少凍漲到農曆年前」

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▲▼轉運站返鄉人潮。（圖／記者崔至雲攝）

▲客運業醞釀漲價，漲幅約5~20元，經交通部協調後，確認過年前凍漲。（圖／資料照／記者崔至雲攝）

記者賴文萱／台北報導

【10:26更新】：針對客運業醞釀漲價案，公路總局說明，這非調漲，是優惠調整，公路客運業者曾於今年6月、9月二度向公路總局度提出調整運價未獲同意。10月起國內柴油飆漲，每公升超過28元，業者營運成本大增，因此轉向管轄之監理所申請縮減原核定票價優惠折扣幅度。申請的業者包括國光、統聯、葛瑪蘭、首都4家，漲幅依路線距離介於2～40元間。

但考量自11月底起國內油價已連續下跌，24日又再調降9角，柴油每公升約23.2元，業者營運成本壓力已稍略減輕，因此努力協調各客運業者仍維持原優惠幅度，讓民眾繼續享有安全便捷又經濟之公路公共運輸。

▲▼交通部代理部長王國材。（圖／記者賴文萱攝）

▲王國材強調，與業者協調後，至少凍漲到農曆年前。（圖／記者賴文萱攝）

國光、統聯兩家客運近日相繼公告明年1月調漲票價5到20元，但交通部擔憂漲價恐引起民怨，23日晚間與業者聯繫協調。交通部代理部長王國材表示，考量到民生問題，經過協調後，至少凍漲到農曆年前，後續也會繼續與各業者協調，了解客運業營收狀況。

王國材上午在立法院交通委員會受訪表示，客運業者的確醞釀漲價，不過事實上都是在交通部核定票價的上限範圍內再調，不過考量農曆過年前要到了，交通部希望業者能多斟酌一下，不要影響民生太大，目前業者同意短期內不漲，至少到農曆年前都不會漲。

▲▼轉運站返鄉人潮。（圖／記者崔至雲攝）

▲考量民生問題，交通部協調業者過年前不調漲票價。（圖／資料照／記者崔至雲攝）

王國材說，目前交通部沒有考慮利用補貼方式辦理，但各家業者調整票價都有不同的想法，因為過去業者也都提出很多優惠，只是擬將優惠調整縮小，交通部後續將持續了解業者營收狀況，春節後也不一定就會漲。

▲▼交通部政務次長王國材赴交通委員會報告及備詢。（圖／記者季相儒攝）

▲交通部代理部長王國材。（圖／記者季相儒攝）

統聯客運日前公告將在2019年1月5日凌晨起調整票價，漲幅約5到20元，另外國光客運也宣布2019年1月3日調整中、長程路線的優惠時段及票價。經交通部緊急出面協調後，業者同意暫緩實施。

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關鍵字：客運,國道客運,客運漲價,交通部,王國材

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