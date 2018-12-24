元旦7大「交通新制」上路懶人包必看　機車加裝ABS、檢舉違規實名制

▲2019多項交通新制上路。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

用路人注意！2019年元旦起有多項交通新制要上路，《ETtoday新聞雲》歸納出7大與民眾習習相關的新制，包含「新款機車加裝ABS或CBS」、「交通違規檢舉實名制」、「多輛重型機車可停同一停車格」、「大型車查驗新措施」、「航政考試規則改變」、「遊艇與動力小船駕駛執照測驗啟用新題庫」等，上路前一定要看仔細。

▲為提升行車安全，2019年新出廠的新款機車，需強制加裝ABS或CBS。（圖／記者黃克翔攝）

1.新款新機車強制加裝ABS或CBS

交通部2015年5月15日發布修正車輛安全檢測基準，明訂2019年元旦起，新款126CC以上機車新車，需強制裝設ABS（防鎖死煞車系統），新款125CC以下機車需強制裝設ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（連動式煞車系統）。

為降低民眾負擔，交通部擬定初步方案，明年不管新舊款型的新機車，只要配備ABS或CBS，分別補助4000元及1000元，且補助費直接給購車者，申請後將撥款至車主指定帳戶。

2.交通違規檢舉實名制

為確保檢舉資料真實性，受理機關必須確實掌握檢舉人真實姓名及聯絡方式，並於法院審理交通違規行政訴訟案件涉及證據調查配合到場說明，增訂檢舉人應提供國民身份統一編號予公路主管或機察機關查證。

▲2019起，路邊停車場一個小型車停車格，可停多輛以上大型重機。（圖／記者季相儒攝）

3.多輛重型機車可停同一停車格

為避免浪費停車空間，交通部修正規定，路邊停車場一個小型車停車格得停放一輛以上大型重型機車數量，以達各道路主管機關簡政免公告措施。

4.機車路邊停車規定

為更符合現行用路人習慣，明確規範大型重型機車及其他機車於未劃設停車格位，可停車處所停車規定。一、大型重型機車及機車臨時停車時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣停放，其前輪或後輪外側距離緣石或路面邊緣距離，由原不得逾60公分修正為不得逾40公分。

二、停車時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣平行、垂直或斜向停放，其前輪或後輪外側距離緣石或路面邊緣距離，由原不得逾40公分修正為不得逾30公分。但公路主管機關、市區道路主管機關或警察機關另有特別規定時，應依其規定。

▲88年6月30日前未經車輛型式安全審驗遊覽車，2019年元旦起，僅可作為專辦交通車業務使用。（圖／記者季相儒攝）

5.大型車查驗新措施

新型式甲類大客車應裝設「緊急煞車輔助系統（AEBS）」，新型式大型車新車應裝設「車道偏移輔助警示系統（LDWS）」。

另推動國內遊覽車延壽安全查驗，88年6月30日前未經車輛型式安全審驗遊覽車，2019年元旦起，僅可作為專辦交通車業務使用，至明年12月10日。

6.航政考試規則改變

航海人員測驗自2019年開始，為提供考生更便捷服務及簡化行政程序，開放報名參測考生於通過資格審查後，於考試前10天由線上自行下載列印入場證（准考證）。

STCW公約2010年修正案新增電技員職級，配合修正「船員訓練檢覈及申請核發證書辦法」，故航海人員測驗配合於2019年開始辦理「電技員」類別測驗。

而為提升航行安全，遊艇與動力小船駕駛執照測驗增加實務情境題，並加入海難事件案例，以增加駕駛緊急應變能力。

7.國際七大商港採用低硫燃油

採用「防止船舶污染國際公約(MARPOL) 」規定，自108年1月1日起，外籍船舶及航駛國際航線之國籍船舶，進入我國國際商港區域，應採用硫含量以重量計0.5%以下之低硫燃油或具有同等減排效應之裝置或替代燃料，以改善所在地區之空氣品質及對居民身體健康之影響。