統聯宣布2019年漲價5～20元　國光客運也跟進：調漲中長程票價

▲統聯宣布調漲票價。（圖／記者黃克翔攝）



生活中心／綜合報導

國道客運2業者即將漲價！統聯客運日前公告將在2019年1月5日凌晨起調整票價，漲幅約5到20元。另外國光客運也宣布2019年1月3日調整中、長程路線的優惠時段及票價。公路總局表示，票價調整是業者依營運成本考量，先前首都、葛瑪蘭客運也有部份調整，此次是客運票價調整是業者在核定票價的上限裡自行調整的。

統聯國道客運公告，近年由於各項費用不斷上漲，致使客運業18項成本增加，因此將於108年1月5日凌晨00:00縮減優惠調整部份國道路線票價，原已報請主管機關同意各路線票價調幅約20元-40元。

不過因近期油價有回跌，針對調幅超過20元之路線本公司在108年2月26日前推出【限期回饋優惠】，故各路線調幅約為5元-20元，詳細票價調整如下方檔案。

統聯108年1月7日00:00起，常態性優惠時段表修改如下：

(一) 取消凌晨【促銷時段】

(二) 【優惠時段】為每週一中午12:00~週五12:00

(三) 【原價時段】為每週五中午12:01~週一11:59

三、目前銷售之【全時段特惠票】銷售至售票日107年12月25日23:59止，先前購買之全時段特惠票沒有使用期限，票價調整後仍可劃位使用，不須補價差。

另外，國光客運也跟進漲價，宣布將自108年1月3日起調整中、長程路線優惠時段及票價，不過，為鼓勵民眾春節期間出遊搭乘大眾運輸工具，108年1月3日至108年2月28日止，特提供「限期優惠」。

▼國光客運也將在2019年1月3日調整中、長程路線的優惠時段及票價。（圖／翻攝國光客運）

