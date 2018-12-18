馬尾妹鼻涕兩大管！網美照「秒壞掉」媽媽超崩潰　網：留到婚禮上

▲千千兒流鼻涕沒說，讓媽媽看到傻眼。（圖／千千兒的點滴授權提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

受到大陸冷氣團南下影響，全台早晚溫度偏低，擴大的溫差也容易讓人感冒、過敏。在男得太陽露臉時，一名女網友想拍女兒千千兒拍下美照，擔子洗衣看卻發現對方「掛著兩條大鼻涕」瞬間讓她傻眼。網友看完也直接笑倒說，「這將來一定要放婚禮進場影片的啊啊啊啊」。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，看女兒玩得很開心想幫對方拍照時，赫然看見「兩大條鼻涕」垂下，且千千兒還都不吭聲，讓她當場傻眼，但也在拍下照片後立即擦乾淨，帶去看小兒科。

▲▼千千兒的兩大管鼻涕讓網友笑翻。（圖／千千兒的點滴授權提供）



照片中可以看到，千千兒開心地玩著相機型的泡泡機，綁著雙馬尾在陽光下顯得格外可愛，但超級大的兩條鼻涕就這樣垂下，讓畫面充滿了衝突感。原PO也感嘆美照被鼻涕毀掉，希望神人可以幫忙把鼻涕P掉。

網友看完紛紛笑倒，「好像阿呆哈哈哈」、「照片留著，等女兒結婚送她」、「鼻涕流成這樣還可以繼續玩不討擦啊！真厲害」、「第一次看到這種卡通鼻涕欸」、「長大會後悔系列XD」、「以後婚禮的時候記得放上這張鼻涕照」、「我兒子們都會吸進嘴裡...噁~~」。