大三通10周年　兩岸記者採訪活動18日福建開跑

▲福州、台北直航首航。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／廈門報導

兩岸「大三通」12月15日屆滿10年，福建省是大陸三通先行先試的「第一站」，特別於舉辦「全面三通10周年閩台記者行」聯合採訪活動，前往廈門、泉州、平潭、福州，採訪當年三通的推動者，以及港口、機場10年來的變化，活動預計18日於廈門市啟動，《ETtoday新聞雲》也將全程參與。

此次採訪活動為期5天，聚焦三通10年來的經濟發展成果，造訪的地點有廈門的廈門港集裝箱碼頭、五通碼頭、同益碼頭、高崎機場；泉州晉江的龍湖供水站、金井鎮圍頭「海峽第一村」；平潭的海峽公鐵兩用大橋、澳前客運碼頭、金井碼頭；福州的馬尾客運站、馬尾琅岐對台綜合碼頭等。

採訪的對象除了碼頭、機場的相關負責人外，還有10年前三通開通的參與者們，包括福建省、廈門市、福州市當年台辦、三通處的工作人員，民間大力推動者，還有曾見證三通歷史，並在背後付出的基層人員。

▼廈門的海管人員正檢查台灣香蕉。（圖／視覺中國）

兩岸「大三通」於2008年12月15日正式達成，項目包括兩岸直飛、海運直航，以及全面直接通郵。兩岸直飛省去港澳轉機的程序，把最少要花6、7小時的航程，縮短至2小時以內；海運直航也省掉過去船舶要在第三地（日本、香港）過彎的規定，令商品能以更快的時間抵達大陸港口，其中台灣的農產品因能在保鮮期內運達，競爭力被大大強化。

福建省將2018年訂為「台商台胞服務年」，在國台辦31條惠台政策推出後，也推出「福建66條」，且已經落實了多項條文，如先前台商非常期待的「台資企業納入政府採購名單」，還有台灣人才相當關注的「職業證照換領」等。

▼江丙坤、陳雲林是當年簽訂相關協議的推手。（圖／達志影像／美聯社）