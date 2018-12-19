三通10年廈門兩碼頭運量大增長　台商：水果銷陸成長20倍

▲廈門同益碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

蔡紹堅／廈門報導

「全面三通10周年閩台記者行」聯合採訪活動18日在廈門啟動，活動以「大三通」10周年為主軸，第一天前往了廈門五通碼頭、同益碼頭採訪三通多年來的成果，並參與在廈門博物館舉辦的「改革開放40周年暨三通10周年系列專題展覽」開幕式。

金門、廈門小三通2001年開通，成為當時兩岸往來最便捷的通道，2008年廈門「五通碼頭」2008年8月投入使用，更成往金廈航線的「第二通道」。五通碼頭的營運方、元翔（廈門）海岸有限公司的總經理吳金獅表示，小三通在兩岸的往來之中扮演重要的角色，幾年來航班數更是不斷增加，從最造的不定期船班，到後來的每天有4班，到現在的每天36班，基本上是每半小時就有一班，所以兩岸的往來可說是非常方便。

▼元翔（廈門）海岸有限公司的總經理吳金獅。

吳金獅指出，幾年來兩岸的服務設施也越來越先進完善，從最早的和平碼頭，搬到東渡碼頭，再到五通碼頭，現在更是建設到了五通碼頭3期，未來的面積是目前的6倍以上，船隻也都換成新船，條件好很多，安全性也更有保障，「像現在有很多經貿往來，也都以小三通為渠道，像是鴻海董事長郭台銘前往大陸，或是一些政府政要、宗教交流，也都走小三通。」

吳金獅強調，小三通為大三通提供了很大的積累，過去兩岸隔絕，雙方沒有往來的渠道，小三通透過定期的航班、海上救助、通關溝通，為了兩岸的交流交通提供了很大的幫助，「2001年開通時，客流量只有2萬多人次，大三通後2009年達到120萬，現在更是達到170萬，每月約有15萬人次，提高了非常多倍。」

▼五通碼頭第三期。

除了人員的運送，兩岸貨物的直送也是三通的一大重點，從事台灣水果銷售的台商，雅山貿易公司的執行長溫仁得表示，自己是在2005年第一次來到廈門，當時從台灣來廈門非常辛苦，光是人要過來，就要經香港轉機，得耗費最少半天的時間，貨物更不用說，也得經過第三地，要耗費5到7天的時間，水果上架的天數剩下不到三分之一，競爭力大大降低。

溫仁得指出，全面三通之後，人員的往來，貨物的運送都順暢了非常多，船舶現在透過高金、金廈航線，一天內就能上架，給台灣的水果加強了很多競爭力，「2008年時台灣水果銷大陸大約2千多噸，一直到去年，銷大陸已經到了5萬噸多，增長20倍之多。」

▼雅山貿易公司的執行長溫仁得。

溫仁得強調，台灣釋迦今天95%都銷往大陸，但在2006年時，只是幾箱幾箱的外銷，大家都不看好，他是第一個敢整個貨櫃出口大陸的人，「到現在，昨天採摘的水果，今天晚上就可以在廈門買到，三通拉近了兩岸的距離，也讓台灣水果在大陸遍地開花，最遠銷到新疆都有哦！」

此外，廈門博物館的「改革開放40周年暨三通10周年系列專題展覽」也於18日登場，開幕式上，見證過兩岸三通前後的廈門市台辦前主任孔長才也特別出席，他表示，自己經歷過兩岸對峙，也經歷過開放交流，感觸非常深刻，「廈門要率先三通的概念在80年代就提出了，看到現在的成果，我真的很高興。」

孔長才指出，自己於台辦工作的十幾年來，從早期兩岸互有戒心，到慢慢有了交流，慢慢有了認識，變化真的非常大，「最早台辦的人員還都會配槍，要在海岸邊巡視，看有沒有人越界，到現在兩岸交流，大家像是朋友，當年真的難以想像！」

孔長才解釋，兩岸的交流，台辦剛開始從尋親起步，見證 很多親人相認的感人場面，到台商也到大陸做生意，成為兩岸交流的新橋梁，台辦的業務面也越來越廣，慢慢觸及到經貿、文化、社會，雖然工作量增加了，但成果是令人相當快樂的。」