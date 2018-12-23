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全台有雨「北北基連下7天」　準冷氣團周三到中部以北探14度

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局說，東北季風增強及華南雲系東移，今北東轉濕涼有局部大雨。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

好天氣結束了！中央氣象局今天（23日）清晨對全台18縣市發布「陸上強風特報」，氣象局表示，今東北季風增強，北部及東北部整天濕涼；周三（26日）、周四（27日）另一股更強的冷空氣南下，中部以北低溫下探14、15度。根據氣象局預報，台北市、新北市和基隆市未來一周都是有雨的天氣。

氣象局指出，北部及東北部今的氣溫有下降趨勢，其中高溫的降幅比低溫顯著，清晨低溫各地約18至22度左右，白天起北部及東北部高溫僅22至24度，其他地區高溫降幅較小，約26至28度左右；但入夜後中部以北及東北部最低溫15、16度，其他地區18至20度。

氣象局說，天氣方面，台灣附近水氣偏多，迎風面的北部及宜花地區水氣白天起逐漸移入，整天持續有雨，有局部大雨發生的機率；中南部地區雲量增多，偶有斷斷續續下雨的可能。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今北部和東部一整天有雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局清晨也對全台18縣市發布「陸上強風特報」，上午起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

氣象局預報，周一（24日）東北季風稍增強，北部及東北部的氣溫有下降趨勢，其中高溫的降幅比低溫顯著；這波東北季風伴隨的水氣充足，迎風面的北部及東半部地區將會出現較持續的降雨，其中在北部山區、宜花地區有局部大雨發生的機率，中部地區及南部山區雲量增多，偶有斷斷續續下雨的可能。

氣象局表示，周二（25日）東北季風稍減弱，氣溫稍回升，不過台灣附近仍有些水氣，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▼根據氣象局預報，北部未來一周都是有雨的天氣。（點圖可放大）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼周三起更強冷空氣報到，中部以北低溫探14度。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周三、周四另一股更強的冷空氣逐漸南下，並在周五（28日）持續影響，預計其強度在東北季風及大陸冷氣團之間，屆時北部及東北部天氣轉冷，此波冷空氣無論是低溫還是高溫都有顯著的降幅，特別在中部以北地區，深夜清晨有出現14、15度低溫的可能；北部及東半部地區降雨機率也隨之增高，中南部影響較小，為多雲的天氣。

氣象局指出，周六（29日）到下周一（31日）持續受東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣持續偏冷，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區維持較穩定的天氣。

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局

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