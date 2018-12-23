印尼巽他海峽大海嘯！網憂對台灣影響程度　氣象局說明了

▲印尼巽他海峽發生大海嘯，氣象局表示，該區距離台灣超過3800公哩，研判無直接影響。（圖／翻攝Google地圖）

記者賴文萱／台北報導

印尼當地時間22日晚間21時30分（台灣時間22時30分）巽他海峽（Sunda Strait）附近的海灘海嘯，目前死亡人數已增加至53人，並有超過600人受傷。有民眾擔憂印尼海嘯是否會對台灣造成影響，對此，中央氣象局表示，該區距離台灣超過3800公哩，研判無直接影響。

▲▼印尼巽他海峽海嘯，釀600多人死傷。（圖／達志影像／美聯社）

印尼巽他海峽附近海灘22日晚間，突然出現海嘯，至少已造成53人死亡，另外有超過600多人受傷；據悉，這次的海嘯並非由地震所引起，很有可能是附近喀拉喀託山的火山運動的結果。喀拉喀托火山曾於1883年大噴發，當時引發的海嘯造成5萬多人死亡。

▲氣象局說，印尼巽他海峽海嘯事件，目前研判對台灣無直接影響。（圖／翻攝BBC網站）

氣象局表示，該起海嘯區域距離台灣超過3800公里，目前研判對台灣無直接影響，民眾無須驚慌，但若已赴或近期規劃前往相關地區旅遊的國人請提高警戒及留意自身安全，並隨時注意有關資訊。

喀拉喀托火山自今年6月18日以來火山活動持續增加，當時印尼官方曾發布警告，提醒遊客和民眾避開喀拉喀托山及與其周邊地區。

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