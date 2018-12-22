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吹電扇吃湯圓！冬至高溫31度　明起降溫濕涼一整週

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今(22)日是24節氣中的冬至，代表北半球的冬天也真正來臨。但今天高溫上看31度，比昨天(21日)還要熱。不過中央氣象局預報員提醒，要把握今天好天氣，明天開始變天、持續濕涼一整週。

中央氣象局預報員程川芳表示，今日清晨低溫各地約在19、19度，高屏及台東地區約20度左右；白天為多雲到晴的天氣，預計各地高溫都可來到27度以上，中南部地區及台北盆地甚至有機會來到28-31度，日夜溫差相當大。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲溫度分布圖。

不過好天氣就到今天，程川芳透露明天(23日)開始變天轉濕涼，北部高溫驟降5度，持續一整週濕涼天氣型態。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，第一波冷空氣週日(23日)上午抵達，持續至下週二(25日)清晨，迎風面北部及東半部轉有局部雨，北台灣氣溫下降，轉濕涼微冷，週一晨降至最低，都會區約在16、17度、空曠地區15、16度；中、南部雲量略增，氣溫稍降。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成圖。

第二波大陸高壓強度較強、影響時間長。下週三晚起冷空氣逐漸南下，氣溫逐漸下降。下週五、六(28、29日)冷空氣強度達最強。根據美國模擬已達「強烈大陸冷氣團」等級，不過吳德榮說還需再觀察。

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關鍵字：氣象雲,吳德榮,氣象,天氣

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