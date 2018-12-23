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快訊／北北基6縣市大雨特報　周五六最冷「美估強烈冷氣團」

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲新北市萬里區最近一小時時雨量達42.5毫米。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

變天了！中央氣象局今天（23日）上午近8時對北部、東部6縣市發布「大雨特報」；另外，全台18縣市「陸上強風特報」。氣象專家吳德榮提醒，本周第二波冷空氣周三（26日）晚起南下，周五（28日）、周六（29日）強度達最強，歐洲模式接近「大陸冷氣團」，美國模式則為「強烈大陸冷氣團」。

氣象局對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣發布大雨特報，東北季風及對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及大台北山區有局部大雨發生的機率。

氣象局清晨也對全台18縣市發布「陸上強風特報」，上午起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

▼今凌晨0時至上午8時10分，蘭嶼累積雨量最多達49.5毫米，萬里46.5毫米居次。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，北部及東北部今天的氣溫有下降趨勢，其中高溫的降幅比低溫顯著，清晨低溫各地約18至22度左右，白天起北部及東北部高溫僅22至24度，其他地區高溫降幅較小，約26至28度左右；但入夜後中部以北及東北部最低溫15、16度，其他地區18至20度。

氣象局說，今天氣方面，台灣附近水氣偏多，迎風面的北部及宜花地區水氣白天起逐漸移入，整天持續有雨，有局部大雨發生的機率；中南部地區雲量增多，偶有斷斷續續下雨的可能。

氣象局預報，周一（24日）東北季風稍增強，北部及東北部的氣溫有下降趨勢，其中高溫的降幅比低溫顯著；這波東北季風伴隨的水氣充足，迎風面的北部及東半部地區將會出現較持續的降雨，其中在北部山區、宜花地區有局部大雨發生的機率，中部地區及南部山區雲量增多，偶有斷斷續續下雨的可能。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今北部和東部一整天有雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，周二（25日）東北季風稍減弱，氣溫稍回升，不過台灣附近仍有些水氣，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局提醒，周三、周四另一股更強的冷空氣逐漸南下，並在周五（28日）持續影響，預計其強度在東北季風及大陸冷氣團之間，屆時北部及東北部天氣轉冷，此波冷空氣無論是低溫還是高溫都有顯著的降幅，特別在中部以北地區，深夜清晨有出現14、15度低溫的可能；北部及東半部地區降雨機率也隨之增高，中南部影響較小，為多雲的天氣。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄指出，本周有兩波冷空氣，第二波大陸高壓強度較強、影響時間長，冷空氣先向東南再偏東流動，台灣在其邊緣；周三晚起冷空氣再度逐漸南下，氣溫逐漸下降，周五、周六強度達最強。

吳德榮提到，各國模擬的的強度仍有差異，歐洲模式接近大陸冷氣團，美國模式則為強烈大陸冷氣團，但因皆為模式末期的模擬，不確定性較大，且會再變動需繼續觀察；而在第二波冷空氣影響期間，台灣大都在高壓邊緣，迎風面為連續多雨的型態，故感覺上將會更為濕冷，背風面天氣穩定、多雲時晴，氣溫雖也會下降，但愈往南受影響的程度愈小。

▼周三起更強冷空氣報到，中部以北低溫探14度。

天氣圖。（圖／氣象局）

►►►全台有雨「北北基連下7天」　準冷氣團周三到中部以北探14度

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,吳德榮

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