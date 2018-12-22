暖冬至後秒變濕冷！周日起2波變天　「北部高溫降10度、低溫探12度」

▲過完暖熱冬至後馬上變天，周日起至下周，2波冷空氣接力報到，轉成濕冷天氣型態。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

周六冬至全台暖烘烘，不過馬上就要大變天了！氣象局指出，周日起有2波東北季風接力報到，全台從乾熱轉為濕涼天氣，全台都有機會下雨，尤其下周三的冷空氣強度可能達大陸冷氣團等級，屆時北部高溫與今天相比大降10度，空曠地區低溫更探12度，僅剩聖誕節當天是天氣空檔。

氣象局預報員陳伊秀指出，今年冬至全台都很暖熱，台北高溫有27度，屏東更飆至31度，不過馬上就要變天了。未來一周有2波冷空氣接力報到，周六晚起，第一波東北季風南下，華南雲系東移，帶來較多水氣，周日至下周一，全台轉濕冷，各地都有機會下雨，尤其是北部及宜花地區降雨時間又長又強，也不排除會有局部大雨發生。

▲未來一周天氣預報。（圖／中央氣象局）

周日北部地區白天溫度約22度，下周一更會降至19、20度，跟今天約27度高溫相比，下滑幅度大，其他地區高溫則約會降3~5度，中部約25度、南部27度；低溫部分中部以北、東北部則探16-18度。

下周二25日聖誕節是下周僅剩的天氣空檔，下周三起，第2波更強的冷空氣南下，將一路影響到下周六，強度不排除達到冷氣團等級。氣象局指出，北東高溫又會下滑1~2度，白天高溫僅17~19度，迎風面北部、宜花有機會下雨，仍屬濕冷天氣，北部低溫下探14~16度，空曠地區更僅剩12、13度。不過，中南部影響則較小，高溫還能有25~27度。