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悲劇！　媳婦燒垃圾桶雜物引發火警　公公燒死床邊　

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▲81歲老翁逃生不及燒死床邊　原來媳婦燒垃圾桶雜物引憾事。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蘇姓婦人今早燒垃圾桶內雜物，引發火警，公公逃生不及被燒死，她也吃上官司。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉陳姓老翁23日清晨被發現燒死在所住的鐵皮屋內，里港警分局根據死者的太太指認，火警發生前，看到領有重大傷病卡的媳婦在死者隔壁房間內燒東西，手臂上並有火灼傷痕跡，帶回調查，該媳婦承認以打火機點燃垃圾桶內垃圾，引發火警，燒死公公，訊後依殺人等罪嫌送辦。

12月23日零晨5時里港警察分局接獲報案指稱，鹽埔鄉久愛村完成路一處民宅鐵皮屋發生火警，經消防人員將火勢撲滅後，發現住在鐵皮屋內的81歲陳姓屋主倒在臥室床邊，己失去生命跡象，里港警分局隨即封鎖現場並指派鑑識人員到場採證。

▲81歲老翁逃生不及燒死床邊　原來媳婦燒垃圾桶雜物引憾事。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陳姓老翁逃生不及被燒死。 

警方調查，陳姓屋主與妻兒媳孫共居在該處，並獨居於該間臥室內，員警在現場訪查時發現該名老翁的媳婦50歲蘇媳婦左手有燒燙傷、且衣服有遭燒破的痕跡，加上死者太太向警方表示，清晨4時許曾看到媳婦在死者房間隔壁的小客廳燒東西，警方察覺可疑，遂將老翁的妻兒媳孫共同帶返調查。

警方指出，蘇姓媳婦（有精神疾病亦領有重大傷病卡）自稱於清晨4時30分許以打火機點燃小客廳垃圾桶內之物品不慎引起火災，造成公公來不及逃生被燒死，訊後依法公共危險及殺人罪嫌將她移送法辦。

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關鍵字：屏東,鹽埔,火警,老翁,媳婦

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