越籍男女自製賭具開賭場　供吃喝吸引同鄉上門

▲屏東警方將抽頭的兩名越南籍移工依賭博罪嫌送辦。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

越南籍移工難忍「賭」癮，涉嫌以菸盒製紙牌碗、盤為賭具聚賭，屏東警分局獲報經多日埋伏，逮獲16人，其中14是賭客、2人是經營者，賭金1萬7200元，訊後依賭博罪嫌及社會秩序維護法分別送辦



屏東警分局建國派出所日前接獲屏東市和生路有人聚賭，派員蒐證埋伏發現屬實，掌握職業賭場經營模式及賭客與把風人員活動狀況後，向屏東地方法院聲請搜索票獲准，於12月22日晚間23時，持搜索票破門而入，發現賭場裏頭人聲鼎沸。

▲現場聚賭情形▼

場中賭客眼見警方衝入，各個嚇得四處逃竄，警方不敢大意，隨即大聲嚇阻要所有賭客不要亂動，並要求配合調查，隨後在屋內當場查獲范嫌等兩人賭場主持人及14名賭客，經查全部都是越南籍移工，查扣菸盒製作紙牌碗、盤及賭資1萬7千多元，帶回偵辦。

▲自製越南賭具▼

警方調查，逮捕16名越南籍移工中，14名為賭客、2名為經營賭場之人，該2人承租一間空屋，以監視器監視人員出入，並提供食物飲料供賭客食用，貼心服務吸引不少同鄉上門賭一把。且每日向賭客們收取三千到四千元不等抽頭金，訊後將該2人依賭博罪嫌送辦，其餘14名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

警方呼籲年節將近，有不少賭場開始流竄，警方仍持續大規模加強查緝，杜絕賭博歪風。