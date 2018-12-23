鳳陽派邪術逆襲13年！高國華控徒作法偷運　怒爆：女廁蒐集經血養小鬼

記者莊智勝、張君豪／台北報導

補教名師高國華爭議不斷，日前又再爆遭到一手帶出的徒弟「高偉」補習班的職員打傷；高國華23日下午召開記者會，捲起袖子露出手臂的傷口，指控高偉不但私下養小鬼，還暗中以「鳳陽派」最低劣的法術「乾坤大挪移」奪走他的好運、財富，害得他招生不順，損失約8000萬元，逼得他只好到高偉的補習班堵人，要對方「說清楚、講明白」，未料竟遭到班主任施暴痛毆，氣得他驗傷提告，「我要讓高偉知道，多行不義必自斃！」

▲補教名師高國華今天下午到高偉數學補習班指控徒弟高偉養小鬼、並讓員工毆打他。（圖／記者張君豪攝）

這起師徒之爭早在13年前就已經種下，高國華指控，高偉在2005年6月8日時悄悄潛入他補習班的辦公室，大撒詭異白粉作法，甚至還被他發現私下豢養鳳陽派最陰毒的小鬼，「這種小鬼得用血餵祂，且他常常跑女生廁所、蒐集用過的用生棉，以上面的經血餵食；家長你們怎麼敢把學生送給這種陰毒的老師？」

「我是他的恩人耶！」高國華表示，高偉是他一手調教出來的徒弟，自己待他不薄，但高偉心術不正，悄悄施以邪術「乾坤大挪移」將財運轉移，「一日為師，終身為父，他怎麼可以這樣對待恩師？」高國華指出，受到邪術的影響，自己的補教事業每況愈下、招生不順，反觀高偉則是風生水起，現在每個月收入粗估就超過300萬元。

高國華控訴，高偉施術後13年來避不見面，他眼見自己損失不斷擴大，多年下來已高達8000萬元，心有不甘之餘才會前往高偉補習班要向本人討個說法，沒想到徒弟的面沒見到，還遭到班主任一頓痛揍，「我說我是高偉的恩師，但工作人員卻大吼要我滾，還有個個子很矮的班主任，抓住我的手就開始打我，用手抓到我噴血，還把我甩進電梯，我的頭還撞到昏眩，就連事後去驗傷，醫生看了都驚呼『怎麼會這麼嚴重？』」

▲高國華捲袖露出雙臂傷勢，表示就連醫生看了都驚呼「怎麼這麼嚴重？」（圖／記者張君豪攝）

事實上，相傳鳳陽派為茅山道派的一支，起源於江西省鳳台縣玉台山，但其祖師為誰眾說紛紜；傳聞要拜入鳳陽派學藝，必先拜過360個香爐，每一個香爐都是一個祖師，且習藝之人還得先領受「孤」、「夭」、「貧」的咒詛始能拜師習法。鳳陽派奇術五花八門，但傳法卻相當嚴謹，僅由師徒之間口耳相承，不輕易授予外人，也因此導致了奇術逐漸失傳、派系式微，更為這一道派增添了一層神祕色彩。

而此次高華國的控訴中，高偉使用的邪術正是來自「鳳陽派」，巧妙地挪移2人的財運、氣運，還將雙方的生門、死門對調，害得他事業日衰，生活也不順遂。高國華最後還表示，就算自己落魄到去賣牛肉麵，也對得起良心，但無端遭打一事，絕對提告到底。

究竟「鳳山派道術」是否真有奇效，目前仍然不得而知；警方在接獲高國華提告傷害後，也依法受理，後續結果如何還有待司法介入調查釐清。另一方面，對於高國華的所有控訴，高偉則保持緘默，《ETtoday新聞雲》記者23日下午前往詢問，但補習班人員卻表示「不對外發表任何意見。」

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▲高偉補習班態度相當低調，保持緘默不願對高國華控訴作出回應。（圖／記者張君豪攝）