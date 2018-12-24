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蓮霧果型碩大口感甜美　鹽埔果農李明政拿到內外銷訂單

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▲果型碩大口感甜美　李明政蓮霧拿到內外銷訂單 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣鹽埔鄉果農李明政，栽種蓮霧果型碩大口感甜美，贏得消費者口碑。（圖／記者陳崑福翻攝） 

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉果農李明政栽種蓮霧，果型碩大、口感甜美，品質更勝往年，已接獲內外銷訂單，由於產量穩定，今年應該可以過好年。

42歲的李明政家中原本樾種蜜棗，5年前在長輩同意下改種蓮霧，除了大果種外，也種了子彈及砲彈蓮霧等種蓮霧，前幾年遇到颱風及寒流損失嚴重，今年8月底雖連續下了幾場豪大雨，但並未造成嚴重損害，摧花上也蠻順利，趕得上結果期。

李明政說，目前蓮霧園有約1.8公頃，分8批摧花，今年產期略有提早半個月，因氣候溫和，再加上已接到外銷訂單，所以選擇近日開園；由於今年品質更勝往年，除果型碩大，口感甜美，保證市場接受度更高。

他指出，雖然種蓮霧門檻越來越高，但他對照顧好蓮霧相當有信心，可以成功調整摧花，控制一棵蓮霧樹開2遍花，產期從12月到5月，先收完大粒種，接著是泰國種，安全用藥下，果園整理得像草坪，草生栽培方式環境生態很自然，自製液肥補充養份，樹勢強壯，結出串串鮮紅果實。

由於產期剛開始，李明政每天6點多到果園採蓮霧，將分級包裝分送外銷及國內市場，每天的忙碌，讓他更有成就感。

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關鍵字：屏東,鹽埔,李明政,蓮霧,訂單

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