印尼海嘯「僅1公尺高」竟有1065人死傷　他曝2點關鍵原因釀禍

記者趙蔡州／綜合報導

印尼巽他海峽（Sunda Strait）22日晚間發生海嘯侵襲，截至23日晚間10點為止，已經有222人死亡、843受傷（總共1065人）及28人失蹤，民眾傷亡及財損相當慘重。印尼海嘯研究中心共同創辦人普拉塞特亞（Gegar Prasetya）表示，這次海嘯最高僅1公尺卻有如此嚴重傷亡，主要問題在當地人喜歡把房子蓋在海岸邊。

綜合外媒報導，印尼巽他海峽沿岸22日深夜遭海嘯侵襲，造成至少222人死亡、843受傷；當地建築物也遭重創，包括430棟民房、9間旅館、10艘漁船嚴重毀損。印尼政府表示，這次海嘯是「喀拉喀托之子」火山（Anak Krakatoa）爆發後，引起水位突然移動及海底地滑造成。

▲ 印尼22日深夜發生海嘯，造成至少222人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）發言人蘇托波表示，因為火山爆發造成的海嘯可以說是相當罕見，而且「喀拉喀托之子」火山噴發的規模並不大，因此事前沒有顯著跡象可以觀察海嘯即將來臨，民眾在沒有防備的情況下傷亡慘重。

根據了解，海底火山噴發確實很有可能造成海嘯發生，因為噴發時會造成海水移動或海底地滑，這次噴發的喀拉喀托之子火山就有一部分沉在海底，加上當時正值滿月出現潮汐大漲現象，進而導致了海嘯捲起的海浪更加巨大。但為什麼僅僅1公尺高的海嘯能造成如此傷亡？國外的海嘯研究人員就給出了解釋。

▲印尼海嘯研究中心共同創辦人普拉塞特亞表示，這次海嘯最高僅達1公尺卻造成嚴重傷亡，主要問題在「當地人喜歡把房子蓋在海岸邊」。（圖／路透社）

根據美聯社報導，印尼海嘯研究中心共同創辦人普拉塞特亞表示，海嘯席捲上岸時，實際最高僅達1公尺，但卻造成如此幾乎上千人死傷，除了這次海嘯事前沒有預兆、居民避走不及之外，主要問題在「當地人喜歡把房子蓋在海岸邊」。加上當地政府剛開始還「誤判」巨浪異常潮汐而非海嘯，等到更正消息時已經為時已晚。

印尼政府對於海嘯判斷錯誤已經不是第一次了，2018年9月中蘇拉威西省的帕盧（Palu）海嘯，印度尼西亞氣象、氣候和地球物理局卻取消海嘯警告，最後就導致了逾千人死亡；沒想到這一次印尼當局又發生類似情況，居然把海嘯誤判成是潮汐異常。