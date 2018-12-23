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北京放棄「中國製造2025」　白宮經濟顧問：我們才不信

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煙囪，空汙（圖／視覺中國CFP）

▲「中國製造2025」目標是在2025年晉升成製造強國。（圖／視覺中國CFP）

國際中心／綜合報導

白宮經濟顧問納瓦洛（Peter Navarro）日前接受媒體訪問時提到，雖然北京官方說會放棄「中國製造2025」計畫，但美國和日本其實都不相信這說法。他還表示，除非中國願意改變貿易和工業現況，否則很難和川普達成長期協議。

據《日經亞洲周刊》報導，中國製造2025代表中國將會在2年內取代美國成經濟最大國，雖然川普11月說過，中國大陸「已捨棄」這項計劃，但其實許多人都還是對這件事存疑。

川普和習近平先前在阿根廷舉辦的G20峰會上共進晚餐，整個過程被外界視為相當順利，中美達成協議中止貿易戰90天。川普提到，希望中國做出改變來「公平交易」，否則將持續增加關稅。

▲美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）在G20峰會中舉行的「川習會」上合照。（圖／新華社）

▲美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）在G20峰會中舉行的「川習會」上合照。（圖／新華社）

納瓦洛指出，中國製造2025表面上是暫緩了，但是中國的目標沒有改變，仍繼續在學習並吸收美、日、歐洲的科技、政策以及創新基地。這番表態也加深了外界對美、中是否能順利協議的擔憂。

他還要求中國要繼續解決美國提出的問題，包括技術轉讓、網路間諜、政府主導的投資，以及關稅壁壘等等。

據了解，北京當局確實正在草擬「中國製造2025」的替代品，修訂後的計劃會淡化主導全球製造業的企圖，取而代之的是對外商公司更開放。此舉被視為是中國當前的貿易談判中，對美方的最大讓步。

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關鍵字：中國製造2025,Peter Navarro,made in china2025,北美要聞

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