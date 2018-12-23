打擊IS總統特使辭職！白宮國安高層震動　不爽川普「隨便撤軍」

▲美國總統特使麥格克（Brett McGurk）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國政府繼國防部長馬提斯後，再有國安高層因不滿川普政策而決定辭職，為華府政壇拋下震撼彈。美國反伊斯蘭國戰事總統特使麥格克（Brett McGurk）已經向國務卿蓬佩奧遞出辭呈，理由是不滿川普總統突然決定從敘利亞撤軍。

根據美聯社報導，麥格克原本計畫於明年2月中，美國召開聯軍部長會談後離任，但現在已經決定提前走人，他的辭呈將於12月31日生效。報導指出，就在11天之前，麥格克曾經表示，輕易認為IS已經潰敗，而將美軍撤走的舉動是魯莽且不明智的。

據熟悉內情的官員透露，在川普決定自敘利亞撤軍、國防部長馬提斯（Jim Mattis）決定於2月底離開政府團隊後，麥格克也隨即遞出辭職信。美聯社22日取得麥格克的辭呈，他在信中提到，IS好戰份子正在逃竄，但還沒有被擊敗，而美國過於草率的撤軍行為，將會為IS勢力的崛起創造條件。

麥格克是在2015年10月23日，獲時任總統歐巴馬任命為「對抗伊斯蘭國全球聯軍總統特使」（Special Presidential Envoy for the Global Coalition to Counter ISIL），並在川普總統上台後獲得留任。報導形容，這是繼馬提斯之後，川普政府內再有經驗老道的國安官員決定「出走」。