囚犯謊稱手痛趁機脫逃　搭便車「攔到警車」直接送回監獄

▲囚犯本想逃之夭夭，卻攔到警車。圖為示意圖。（圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

美國31歲的囚犯路易斯（Allen Lewis）18日本來要被送往一處拘留中心，過程中卻抱怨自己被手銬用傷，與獄警發生衝突後趁機脫逃，他趕緊跑到另一條公路並試圖搭便車。不過，他所攔下的對象卻是當地大學的校警，他隨後被送回監獄，如今又面臨逃獄之罪。

由於路易斯面臨新控訴，他要從肯塔基州格里納普郡被轉往另一處拘留中心，臨機一動的他先說自己手銬有問題，他感到疼痛，讓摩根縣官員停車替他查看，沒想到當他一邊手銬被解開後，他立刻藉機脫逃。

警方隨後來到樹林茂密的地區進行搜索。路易斯則跑到另一條工業道路開始找尋便車，但他手臂上還掛著手銬，馬上被肯塔基州莫爾黑德州立大學的校園警察發現。

Escaping prisoner accidentally hitches lift from policeman https://t.co/eRLQzRmQXE — BBC News (World) (@BBCWorld) 2018年12月21日

格里納普郡監獄官員沃辛頓（Mike Worthington）表示，路易斯已被送回監獄，現在還要面臨新罪名，「他認為自己在搭便車，他也做到了。」