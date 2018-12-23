影／毒氣級汙染襲擊！雲林以南空氣髒透了　19測站空品亮紅燈

記者許展溢／台北報導

受毒氣級境內汙染持續影響，23日上午新竹以南空氣品質惡化，根據環保署空品監測網截至目前顯示，已有19個地區達對全民都不健康「紅色警示」，天空呈現一片霧茫茫，有11個地區則是達對敏感族群不健康的「橘色警示」，環保署呼籲民眾出門務必戴口罩，避免身體不適。

▲林園測站空品測站達紅色警示。（圖／環保署提供）

環署說明，東北季風增強，中部以北水平擴散條件逐漸轉好，因此北部空品不佳狀況將逐漸改善，但雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，擴散條件較差，沿海地區風速偏強，局部地區可能出現揚塵現象影響空品。

目前全台19處空品亮紅燈的包括竹山、斗六、新營、善化、安南、台南、橋頭、鳳山、大寮、林園、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港、屏東和琉球。另外，11處橘色警示有中壢、苗栗、忠明、西屯、彰化、南投、崙背、新港、嘉義、美濃和金門。

▲目前有19個空品測站達對全民不健康的紅色警示。（圖／環保署提供）

環署強調，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。

