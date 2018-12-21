浪漫白雪攏係假　伸手一摸竟全沾滿黏稠「白色顏料」

國際中心／綜合報導

俄羅斯部分地區因為產煤，所以空氣汙染相當嚴重，最近又正值下雪季節，原本應該是白色的雪就被汙染物覆蓋成一片灰濛濛。當地政府為了掩蓋這項事實，竟然異想天開得用染料把雪塗回白色，害居民手上、衣物都沾滿了白色顏料，相當離譜。

據Metro報導，小鎮的居民指出，由於汙染嚴重，通常他們看到的雪都是棕色，已經見怪不怪，但某天這些雪卻突然奇蹟的變白，伸手去摸才發現，竟然整片雪堆都是假的，「手上都是白色顏料，甚至會黏黏的。」

Russian authorities cover snow in white paint to hide signs of pollution, local media reports https://t.co/sKZRIgB3ur pic.twitter.com/JB9kqWcuW3 — The Moscow Times (@MoscowTimes) 2018年12月19日

當地媒體還對此現象諷刺說，在煤礦工業區附近很難看到白雪，當局不得不採用「現代化技術」，來生出這片人工的假白雪。小鎮負責人德米特里（Dmitry Ivanov）嚴厲譴責政府這個行為，同時也向居民道歉，並承諾會近速將顏料清除。

雖然煤炭工業為俄羅斯帶來龐大效益，但產生的汙染物也影響到生活環境和居民健康。尤其在冬天汙染情形特別明顯，黑色粉塵會和大氣中水分混合，最後落下「黑雪」。

Mining.com在2017年做過調查，俄羅斯是世界第六大煤炭生產國，每年約生產4.8億噸，但汙染物在2016年到2017年間也增加了6%。