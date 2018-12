浪漫白雪攏係假　伸手一摸竟全沾滿黏稠「白色顏料」

國際中心/綜合報導

俄羅斯部分地區因為產煤,所以空氣汙染相當嚴重,最近又正值下雪季節,原本應該是白色的雪就被汙染物覆蓋成一片灰濛濛。當地政府為了掩蓋這項事實,竟然異想天開得用染料把雪塗回白色,害居民手上、衣物都沾滿了白色顏料,相當離譜。

據Metro報導,小鎮的居民指出,由於汙染嚴重,通常他們看到的雪都是棕色,已經見怪不怪,但某天這些雪卻突然奇蹟的變白,伸手去摸才發現,竟然整片雪堆都是假的,「手上都是白色顏料,甚至會黏黏的。」

Russian authorities cover snow in white paint to hide signs of pollution, local media reports https://t.co/sKZRIgB3ur pic.twitter.com/JB9kqWcuW3