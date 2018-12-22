台南空氣品質不佳再現紅害警示　民眾外出注意防護

▲環保署於22日下午1時公布空氣監測指標指出，台南市空氣監測指標等級為「紅害」等級警示，民眾外出要小心防護。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市空氣監測指標12月22日高達對所有族群身體不健康影響之「紅害」等級警示！台南市環保局提醒民眾注意防護。



環保署於22日下午1時公布空氣監測指標指出，台南市4站空氣品質監測站之監測指標分別為：新營站（AQI：154）、善化站（AQI：156）、安南站（AQI：154）、台南站（AQI：1151），其空氣監測指標等級為「紅害」等級警示！

環保署將空氣品質監測指標分為6等級，分別為綠色（0-50）、黃色（51-100）、橘色（101-150）、紅色（151-200）、紫色（201-300）及褐紅色（301-500）；其對健康影響程度，綠色良好、黃色普通、橘色對敏感族群不健康、紅色對所有族群不健康、紫色對所有族群非常不健康、褐紅色對所有族群造成嚴重危害。

台南市環保局表示有心臟病、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。同時，患有氣喘的人，可能須增加使用吸入劑的頻率。

環保局指出一般民眾如有不適，如眼痛、咳嗽或喉痛等，應減少體消耗，特別是減少戶外活動；學生應避免長時間劇烈活動，進行其他活動時，應增加休息時間。