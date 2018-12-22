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冬至「傳統雙雄」口味仍稱霸 ！奶茶湯圓爆紅全家賣破15萬盒

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▲▼湯圓 。（圖／業者提供）

▲冬至湯圓熱銷。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

今天（22日）就是冬至了！有許多民眾都會吃湯圓過節。對此，超商跟量販業者紛紛推出優惠。然而，今年除了爆紅的義美奶茶湯圓熱銷外，「傳統雙雄」芝麻跟花生口味，仍是最受到大眾喜愛。

因應冬至到來，愛買推出40種湯圓、配料、蔬菜等買一送一起優惠，包括最熱銷的桂冠湯圓系列特價39元，本週光是單日全台就能熱銷2000盒，尤其是芝麻、花生、鮮肉為熱銷口味前三名。而去年爆紅的義美抹茶湯圓，特價一盒也只要38元，單種口味本周單日全台也能熱賣近千盒。

家樂福則指出，統計1月至12月銷售，大眾喜愛的芝麻口味依然是銷量最好，不論是桂冠還是義美都是名列前茅的主力款。目前銷售業績與銷售量前三名分別為，桂冠芝麻口味，銷量20萬包、桂冠花生口味，銷量15萬包、桂冠小湯元，銷量10萬包；其次義美芝麻口味也有超過10萬包以上銷量。

▲▼義美奶茶湯圓 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲義美奶茶湯圓爆紅。（圖／取自爆廢公社）

另外，全家今年則是獨家販售義美奶茶湯圓，引發消費者嘗鮮潮。業者指出，奶茶湯圓自上至至今不到兩個禮拜，就賣破15萬盒，至於其他口味銷量則維持穩定。預計冬至應還會有再一波搶購潮，帶動銷量成長。

至於小7除了販售經典長銷的桂冠及義美湯圓外，也提供多元的搭配商品滿足消費者需求，像是全台568間台塑有機蔬菜專區門市，即推出冬季銷售TOP1的「台塑有機山茼蒿」，是火鍋及湯圓的必備聖品，在家就能輕鬆煮出冬至必吃的「客家鹹湯圓」。

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關鍵字：量販,家樂福,賣場,愛買,冬至,湯圓,奶茶湯圓,義美

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