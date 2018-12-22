兒準備玩偶當禮物！家長嗆「爛東西」狠洗臉　媽心疼：筆記本是有多好





▲兒子精心挑選的禮物被對方家長批評是爛東西。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

交換禮物是許多孩子聖誕節最期待的事。一名媽媽22日在臉書上貼文，她兒子為了班上的交換禮物活動，精心挑選了一個可愛的貓咪布偶，結果收到禮物的同學家長竟直接在兒子面前批評玩偶很爛，讓孩子非常受傷，更令人不滿的是，對方家長準備的禮物是一本筆記本、筆和橡皮擦，還敢批評別人用心準備的禮物。

這名媽媽再臉書「爆怨公社」社團中貼文，兒子的美語班上要玩交換禮物，價格設定在200元以下，她特地帶著孩子去挑禮物，兒子也自己選了一個貓咪布偶，「他一直很喜歡，覺得很可愛，他覺得同學一定也會很喜歡，一直期待星期五的到來。」

結果交換禮物當天，她突然接到兒子的電話，孩子傷心地跟她說，自己被同學的家長罵了，「我跟對方家長介紹，這隻貓咪的材質很好，而且很柔軟，結果家長罵我，送這什麼爛東西啊！這麼爛的東西也敢拿出來送」，一聽到自己精心挑選的禮物被批評的一文不值，孩子難過地躲在樓梯口大哭。

看到兒子這麼難過，做媽媽的也非常心疼，忍不住在社團裡抱怨，「太過分了，這是什麼家長啊！怎麼這樣對小孩子講這種話，沒腦沒家教是嗎？我超生氣的，我問兒子，他抽到什麼禮物，兒子抽到小熊餅乾，那個罵人的家長送一本筆記本+筆+橡皮擦，這樣是有多好。」

網友們看到她的貼文都覺得同學家長真的太過分了，根本是孩子的不良示範，「白痴家長…這種方式教育小孩，長大也是個問題兒童」、「有夠沒教養的」、「很過份！身教都做不好」、「她這麼爛的人也敢出來逛大街喔」、「這禮物是給小朋友的，干大人的想法屁事」、「沒口德沒品的恐龍家長」。

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