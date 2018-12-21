房子被法拍…以為流浪沒人疼！冷酷老爸追車「偷塞3000元」　女兒淚崩

▲雖然只有3000元，卻是爸爸滿滿的愛。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

「爸爸的愛都是不善表達的......」一名女網友一直覺得父親不疼愛她，直到房子被拍賣掉那年回娘家，才發現自己錯了，她與丈夫開車離開時，從後照鏡看見爸爸從家裡跑了出來，她手心被爸爸塞了3000元與一句話「妳最近不好過，這呼妳相添（台語，指貼補）」，讓她瞬間哽咽淚崩，才知道爸爸是疼她的。

女網友在臉書「爆怨公社」回憶道，那一年因為丈夫工作的關係，房子被拍賣了，她隱瞞消息不敢讓爸爸知道，但終究瞞不住，原本以為不疼她的爸爸，其實是疼愛她的。

女兒前年過年探望老父、老母，正準備與丈夫開車離開時，突然看見爸爸從家裡快跑了出來，並大聲叫住她們，她趕緊打開車窗詢問，結果手裡就被塞了3000元，還聽見爸爸暖暖一句「妳最近不好過，這呼妳相添」，她一聽瞬間鼻酸。

女兒忍著哽咽笑笑地說，「免啦～我有啦～你趕緊進去」，看見老爸進門後立刻關窗，眼淚就這樣飆了出來，一路哭回家；她透露，「我一直以來都覺得爸爸不疼我......原來我的爸爸也是很愛我的......爸爸的愛都是不善表達，爸爸我會努力把房子買回來，不再讓你擔心.......。」

▲不管孩子變成怎樣，父母永遠真心疼愛。示意圖，與本文無關。（圖／李毓康記者攝）

網友看了紛紛留言說，「妳有一個好爸爸❤」、「天下父母心，沒有父母不愛自己的小孩的，或許只是妳父親比較不會表達，但他是愛妳的」、「爸爸的愛，隱性，媽媽的愛，顯性」、「我懂這種感覺，我們現在也是不好過，也是怕讓爸爸知道」、「有些人就不善言語嘛！你有個好爸爸！我爸只會跟我說他要幹嘛幹嘛，要我金援他！」、「暖暖的，我的爸爸也在我需要幫忙的時候出現好了」。

也有網友分享經驗說，「我爸也是都會偷塞錢給我，即便是我已經嫁到別的地方很多年了，每次回家都還是會塞錢給我，說給小孩買玩具買衣服...總是關心我夠不夠用」、「我爸在的時候很常怕我沒錢，都會塞給我，叫我喜歡吃什麼就買，不要讓我老公知道，也常買一車滿滿滿...怕孫子沒衣服穿」、「爸爸說年紀大無法幫我坐月子，卻在廚房偷偷拿出私房錢3.6萬給我坐月子，我當場哭的稀里嘩啦」。

▼孩子永遠是父母心中的寶。（圖／取自pixabay）

