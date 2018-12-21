　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

房子被法拍…以為流浪沒人疼！冷酷老爸追車「偷塞3000元」　女兒淚崩

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

千元鈔、1000元。（圖／記者陳俊宏攝）

▲雖然只有3000元，卻是爸爸滿滿的愛。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

「爸爸的愛都是不善表達的......」一名女網友一直覺得父親不疼愛她，直到房子被拍賣掉那年回娘家，才發現自己錯了，她與丈夫開車離開時，從後照鏡看見爸爸從家裡跑了出來，她手心被爸爸塞了3000元與一句話「妳最近不好過，這呼妳相添（台語，指貼補）」，讓她瞬間哽咽淚崩，才知道爸爸是疼她的。

女網友在臉書「爆怨公社」回憶道，那一年因為丈夫工作的關係，房子被拍賣了，她隱瞞消息不敢讓爸爸知道，但終究瞞不住，原本以為不疼她的爸爸，其實是疼愛她的。

女兒前年過年探望老父、老母，正準備與丈夫開車離開時，突然看見爸爸從家裡快跑了出來，並大聲叫住她們，她趕緊打開車窗詢問，結果手裡就被塞了3000元，還聽見爸爸暖暖一句「妳最近不好過，這呼妳相添」，她一聽瞬間鼻酸。

女兒忍著哽咽笑笑地說，「免啦～我有啦～你趕緊進去」，看見老爸進門後立刻關窗，眼淚就這樣飆了出來，一路哭回家；她透露，「我一直以來都覺得爸爸不疼我......原來我的爸爸也是很愛我的......爸爸的愛都是不善表達，爸爸我會努力把房子買回來，不再讓你擔心.......。」

▲下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／李毓康記者攝）

▲不管孩子變成怎樣，父母永遠真心疼愛。示意圖，與本文無關。（圖／李毓康記者攝）

網友看了紛紛留言說，「妳有一個好爸爸❤」、「天下父母心，沒有父母不愛自己的小孩的，或許只是妳父親比較不會表達，但他是愛妳的」、「爸爸的愛，隱性，媽媽的愛，顯性」、「我懂這種感覺，我們現在也是不好過，也是怕讓爸爸知道」、「有些人就不善言語嘛！你有個好爸爸！我爸只會跟我說他要幹嘛幹嘛，要我金援他！」、「暖暖的，我的爸爸也在我需要幫忙的時候出現好了」。

也有網友分享經驗說，「我爸也是都會偷塞錢給我，即便是我已經嫁到別的地方很多年了，每次回家都還是會塞錢給我，說給小孩買玩具買衣服...總是關心我夠不夠用」、「我爸在的時候很常怕我沒錢，都會塞給我，叫我喜歡吃什麼就買，不要讓我老公知道，也常買一車滿滿滿...怕孫子沒衣服穿」、「爸爸說年紀大無法幫我坐月子，卻在廚房偷偷拿出私房錢3.6萬給我坐月子，我當場哭的稀里嘩啦」。

▼孩子永遠是父母心中的寶。（圖／取自pixabay）

▲▼父子,親子,家庭,家人,爸爸,父親,小孩,孩童,兒子。（圖／取自pixabay）

ET快訊
涉用台電回饋金買酒？高市民政局長爆遭搜索　雄檢深夜說明
30度暖冬至！下周變天「大雨泡北台灣」14度冷氣團耶誕來襲

關鍵字：法拍,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30度暖冬至！下周2波變天　「大雨泡北台灣」14℃冷氣團耶誕來襲

快訊／偷帶「3kg滷豬腳」8隻腳闖關…26歲女陸客慘收20萬罰單　當場臭臉

陸配攜肉被罰20萬！掀中國網友論戰　廣告小妹：又不是只針對陸配

單親爸麻花捲被棄單…韓總霸氣掃2000包！小琉球「一人一訊」怒罵抗議

私密蘿蔔糕賣爆！網狂喊「求＋1」：每次都秒殺　取貨人潮超誇張

房子被法拍…以為流浪沒人疼！冷酷老爸追車「偷塞3000元」　女兒淚崩

帶豬絞肉回台要包湯圓　陸配遭罰20萬痛哭：我不知道不能帶

證件照壓桌墊下！她一移開「女鬼浮出凝視」秒飆髒話　網崩潰：祂在眨眼

暨南妹曝光「購物無敵公式」　趁特價爽買年糕...交手假牙阿嬤輸慘了！

影／半夜傳訊「你會照顧好爸媽嗎？」他嚇翻急勸　姊姊6min後回訊15字…糗翻

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

羅淑蕾要告「綜藝咖」盛竹如　「唸字卡害我一覺醒來變兇手」

普悠瑪翻18死...尤振仲免罰！ 懲處「台鐵高層15人」產工：很應該

從夜市起家！七年級生熬出一片天　全台擁5間服飾店

30度暖冬至！下周2波變天　「大雨泡北台灣」14℃冷氣團耶誕來襲

快訊／偷帶「3kg滷豬腳」8隻腳闖關…26歲女陸客慘收20萬罰單　當場臭臉

陸配攜肉被罰20萬！掀中國網友論戰　廣告小妹：又不是只針對陸配

單親爸麻花捲被棄單…韓總霸氣掃2000包！小琉球「一人一訊」怒罵抗議

私密蘿蔔糕賣爆！網狂喊「求＋1」：每次都秒殺　取貨人潮超誇張

房子被法拍…以為流浪沒人疼！冷酷老爸追車「偷塞3000元」　女兒淚崩

帶豬絞肉回台要包湯圓　陸配遭罰20萬痛哭：我不知道不能帶

證件照壓桌墊下！她一移開「女鬼浮出凝視」秒飆髒話　網崩潰：祂在眨眼

暨南妹曝光「購物無敵公式」　趁特價爽買年糕...交手假牙阿嬤輸慘了！

影／半夜傳訊「你會照顧好爸媽嗎？」他嚇翻急勸　姊姊6min後回訊15字…糗翻

貿易戰休兵後第3波！聖誕節前　陸再採購200萬噸美國大豆

從大賺千億到虧損　勞動基金投資收益「豬羊變色」今年難獲利

解放軍海軍迅速崛起　美媒：濱海戰鬥艦還沒使用就過時

《以團之名》導師有「台灣天后」！　5人名單外流…網友傻眼狂吐槽

全世界都誤會Fed了！股市大跌不能全怪央行利率決策　還有2重要指標

美以「網路竊密」起訴中國公民　環時駁：美已近乎歇斯底里

性愛+虐殺高級妓女 英國銀行家被判無期徒刑

土耳其、伊朗表明「合作終結衝突」　不回應敘利亞美軍撤兵

因應川普撤軍　土耳其延後「幼發拉底河」東岸軍事行動

她當年背「落跑市長封號」　曝拒絕柯文哲關鍵4字　

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

生活熱門新聞

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女..

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急..

30度暖冬至！14℃冷氣團2波..

留負評遭拉麵店「公開IG」公審..

陸配被重罰　廣告小妹：不是針對

私密蘿蔔糕賣爆　網狂喊：求＋1

帶絞肉回台包湯圓　陸配遭罰20..

移開桌墊證件照！女鬼浮出洞眼凝..

冏星人繼母曝光　來頭響亮超有名..

童打疫苗：下面腫腫　醫生愣2秒

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

「摩羯2018桃花旺」苦主：大..

一早床高速移動5分鐘！她搬來半..

更多熱門

相關新聞

姊姊嫁國外！面試官酸她「不用工作」

出國生活並不是有錢人的特權。一名網友在臉書上抱怨，因為她姊姊嫁給外國人，每次提到她姊，總會有人酸言酸語地說，「你家是不是很有錢」，這兩件是明明就毫無關聯，不懂為什麼大家都要這樣問，也不是說嫁到國外就一定能一輩子吃好住好，實在沒必要這樣給別人扣帽子。

底膠黏翻！她換衛生棉「內褲秒扯破」崩潰

朋友開店要免費LOGO　她1min送一字超霸氣

國中同學傳訊借錢　「女友要墮胎」她傻眼

童打疫苗：下面腫腫　醫生愣2秒

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

張杰曬女兒了！首曝「雙胞胎近照」

快訊／高市民政局長爆遭搜索　檢調回應了！

30度暖冬至！14℃冷氣團2波大雨變天

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！

廣州正妹發文「想回歸台灣祖國」

鈕承澤沈默12天再發聲：目睹自己死亡

台灣等到iPhone XR降價

陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦

更多

最夯影音

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面